Crítica Silveira critica saída de Kalil do PSD: "O cavalo de pau na política nunca faz bem" Liderança do partido em Minas, ministro de Minas e Energia disse que ex-prefeito deveria apoiar Fuad, que o sucedeu no comando de BH

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou nesta sexta-feira a decisão do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil de trocar o PSD, seu atual partido, pelo Republicanos.

Com a iniciativa, Kalil não apoiará seu antigo vice, Fuad Noman (PSD), atual prefeito da capital mineira, na campanha à reeleição em 2024.

— O Fuad se tornou prefeito de Belo Horizonte pelas mãos do Kalil. Tem coisas na política que seguem um caminho natural. O cavalo de pau na política nunca faz bem. Eu vejo com muita naturalidade que o Kalil apoie o prefeito Fuad — disse Silveira.

Kalil já vinha expressando descontentamento com o PSD desde o ano passado e tinha uma relação de altos e baixos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, principal cacique do partido em Minas e maior fiador da candidatura de Fuad. Silveira é próximo de Pacheco.

Na avaliação do ministro de Minas e Energia, o eleitor de Kalil está esperando que ele apoie Fuad na capital mineira.

— Não terá uma narrativa (do Kalil) que sequer possa justificar uma mudança na condição do apoio do ex- prefeito ao seu vice-prefeito, que ajudou a construir a administração. Se isso vier a se confirmar, o que eu não quero acreditar, será uma mudança difícil de ser compreendida na cabeça das pessoas que acompanham a política.

