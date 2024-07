Ex-deputado se revolta e dá tapa em computador de hospital, enquanto aguarda atendimento, no DF

A- A+

O ex-deputado Raad Massouh foi filmado durante uma discussão no Hospital Santa Helena, na Asa Norte (DF), na madrugada dessa quarta-feira.

Nas imagens, o ex-parlamentar surge indignado diante da falta de atendimento a um colega, que teria sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), e dá um tapa em um computador, enquanto discutia com funcionários.

Veja o vídeo:

Ex-Deputado se revolta em hospital e dá “tapã0” em computador. Veja vídeo: pic.twitter.com/NclR5Vz16A — perrenguematogrosso (@perrenguemt) July 26, 2024

Segundo o ex-deputado, o hospital teria pedido cerca de R$ 110 mil como caução para prestar atendimento emergencial ao paciente.

“Eu quero que um de vocês me diga qual é o banco que vai fazer um Pix a uma hora da manhã de R$ 110 mil. Algum cartão de crédito paga R$ 110 mil uma hora dessa?”, questionou Raad, antes de dar um tapa em um computador da unidade de saúde.

No vídeo, o amigo de Raad, identificado como Antônio Melo, 76 anos, aparece deitado com as vestes do hospital, aguardando atendimento.

“Ele vai morrer”, diz o ex-parlamentar.

Raad alega que foi ao local após a família do amigo entrar em contato para pedir ajuda.

O homem teria sofrido um AVC, e precisava de atendimento rápido, mas, segundo o ex-deputado, o hospital se negou em oferecer cuidados sem o pagamento antecipado.

Antes, os parentes tentaram socorro no Hospital Regional de Sobradinho (HRS), mas diante de uma demora excessiva, decidiram levá-lo a uma unidade privada de saúde.

Em nota, o Hospital Santa Helena afirma ter prestado assistência imediata.

“O paciente foi atendido imediatamente quando chegou ao hospital, realizou exames complementares, recebeu um diagnóstico, foi tratado para o diagnóstico que recebeu e segue sendo tratado e monitorado”, afirma a unidade.

“Somente após o atendimento, a realização do diagnóstico e após receber o tratamento necessário, a família recebeu uma estimativa de conta porque o paciente necessita continuar em tratamento hospitalar. O processo do tratamento e da apresentação de contas foram tratados separadamente”, diz o comunicado.

