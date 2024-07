A- A+

Datena Tabata avalia "solução caseira" com Lu Alckmin ou Lúcia França caso Datena não responda sobre vice Deputada estuda opções ao apresentador, enquanto PSDB não descarta inversão de papéis, com a parlamentar como vice do tucano.

A pré-candidata do PSB à prefeitura de São Paulo, deputada federal Tabata Amaral, deu prazo até o dia 27 deste mês, data da convenção da legenda, para que o apresentador José Luiz Datena ( PSDB) indique se topará ou não ser vice em sua chapa. Se não houver resposta (ou ela for negativa), a deputada deverá se candidatar com algum correligionário compondo uma ‘chapa puro-sangue’.

Conforme o GLOBO publicou no início do mês, dentre as opções avaliadas pela parlamentar estão as ex-primeiras-damas de São Paulo Lu Alckmin (mulher do vice-presidente Geraldo Alckmin), e Lúcia França (mulher do ministro Márcio França). Também estão no radar os pré-candidatos a vereadores Floriano Pesaro e Renata Falzoni.

Tabata foi articuladora da filiação de Datena ao PSDB e até mesmo participou da cerimônia, em abril.

O objetivo era atrair o apoio do partido para sua candidatura, mas o apresentador acabou convencido no ninho tucano a lançar sua própria pré-campanha — nesta quarta-feira, inclusive, fez sua primeira aparição pública em visita ao Mercado Municipal. No entorno de Tabata, porém, ainda há a desconfiança de que Datena ampliará seu histórico de desistências de última hora (já são quatro).

A convenção do PSDB está marcada para ocorrer uma semana após a do PSB, em 3 de agosto. Assim como Tabata mantém o desejo de ter Datena como vice, a recíproca também é verdadeira. “Quem quer apoio tem que se dispor a apoiar”, ouviu o GLOBO de um aliado do apresentador nesta semana.

O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, é elogioso ao se referir à deputada, mas rechaça a ideia de abrir mão de uma candidatura própria considerada forte — em pesquisas recentes, Datena aparece com taxas de intenções de voto acima dos dois dígitos.

"A gente tem uma boa relação com ela (Tabata), mas se temos um bom candidato, que é competitivo, não tem porque a gente apoiar outro nome ", afirmou.

Na hipótese de Datena desistir mais uma vez, haverá disputa pelo apoio do PSDB. Tabata tem em seu radar nomes de tucanos que podem preencher a vaga de seu vice, como o do ex-senador José Aníbal e o do presidente da federação PSDB-Cidadania na capital, Mario Covas Neto.

Aliados do prefeito Ricardo Nunes (MDB) também não descartam a possibilidade de terem o PSDB apoiando o candidato à reeleição, que foi vice do tucano Bruno Covas na última eleição. Perillo, no entanto, diz que não quer estar no mesmo lado que Bolsonaro (apoiador de Nunes) no pleito paulistano.

