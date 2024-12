Vereador aciona PGR contra senador por defender PM após jogar homem de ponte

O vereador de Florianópolis Leonel Camasão (PSOL) enviou uma representação ao Senado e à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Jorge Seif (PL) por apologia ao crime.

Em uma publicação na rede X, o bolsonarista defendeu os policiais que participaram da ação onde um homem foi arremessado de uma ponte em um córrego na Zona Sul de São Paulo.

Seif havia afirmado que os policiais só erraram em não jogar o jovem de um penhasco. Pouco depois, o senador excluiu as publicações.

Leonel Camasão (PSOL) enviou representação à Comissão de Ética do Senado. À PGR, o psolista pediu que avalie a possibilidade de denunciar o senador por apologia a fato criminoso, conforme o artigo 287 do Código Penal.

Assim que as imagens do caso foram reveladas e repercutiram na imprensa, Seif saiu em defesa das atitudes dos agentes de segurança paulistas.

"Imprensa nacional demonizando a PM de SP. O erro dos policiais foi ter jogado o meliante em um córrego. Deveriam ter jogado do penhasco. Porque com essa justiça sem vergonha que libera vagabundo em audiência de custódia, levar pra delegacia e ser satirizado por criminoso é o fim do mundo. Tomar um banho no córrego é prêmio", escreveu o senador.