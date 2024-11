Vídeo que mostra momentos após assassinato de John F. Kennedy é leiloado por R$ 800 mil nos EUA

A- A+

Um novo vídeo, leiloado pela RR Auctions, capturado por um motorista de caminhão de Dallas, nos Estados Unidos, oferece uma perspectiva inédita do assassinato do ex-presidente americano John F. Kennedy.

O material cinematográfico, adquirido por um comprador anônimo por US$ 137.500 (cerca de R$ 800 mil), mostra o carro onde estava Kennedy correndo para o hospital, em 22 de novembro de 1963, há 61 anos. O filme mudo colorido original de 8 mm captura em detalhes a jornada da comitiva presidencial pelo centro de Dallas, pouco antes e depois do momento fatídico no Dealey Plaza.

O vídeo, dividido em dois segmentos, começa mostrando a carreata antes de sua chegada à praça e culmina com uma sequência dramática na North Stemmons Highway, onde a limusine presidencial acelera em direção ao Parkland Memorial Hospital após o ataque.

Dale Carpenter, o caminhoneiro que filmou essas cenas, optou por um ângulo diferente do da imprensa que se reuniu naquele dia no Dealey Plaza e no Trade Mart, onde Kennedy deveria falar. A decisão permitiu captar o caminho do presidente ferido até o hospital.

A fita mostra a entrada da limusine presidencial, seguida por motocicletas do Departamento de Polícia de Dallas e um carro da polícia. Na limusine, o agente do Serviço Secreto Clint Hill é visto deitado sobre o banco de trás em uma tentativa desesperada de proteger o presidente e a primeira-dama.

O momento também está presente no livro ‘Cinco Dias de Novembro’, co-escrito por Clint Hill, onde ele narra a corrida até o hospital.

"Estamos acelerando pela Stemmons Highway a cerca de oitenta quilômetros por hora. Viro a cabeça e meus óculos de sol disparam... O tempo parou. Parece uma eternidade até chegarmos ao hospital. Na verdade, só se passaram quatro minutos desde que os tiros foram disparados em Dealey Plaza."

Bobby Livingston, vice-presidente executivo da RR Auctions, disse em entrevista ao 'The New York Post':

“Há uma sequência de eventos americanos icônicos que vimos repetidamente. E de repente, 60 anos depois, temos outra visão, outra perspectiva.” O leilão foi realizado no dia 28 de setembro.

Este material cinematográfico não só reavivará memórias, mas também fará parte de ‘Agente Número Nove’, documentário sobre Clint Hill que será lançado em 2025. Além disso, incentivou a procura e preservação de registros semelhantes.

Stephen Fagin, curador do Sixth Floor Museum em Dealey Plaza, comentou:

“Este filme nos conecta à história de uma forma muito especial. À medida que perdemos a memória vívida do assassinato, o que nos resta é a memória visual. O que espero é que outras famílias em Dallas assistam aos seus filmes de 8 milímetros e vejam o que mais há por aí. Porque estes filmes precisam de curadoria, precisam de ser digitalizados, precisam de ser preservados.”

