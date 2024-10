A- A+

DEPOIMENTO Zambelli presta depoimento e nega ter pedido a hacker Delgatti atuação contra Moraes Deputada federal foi ouvida pelo STF em ação sobre invasão de sistema no CNJ

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) prestou depoimento nesta segunda-feira (7) em ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) na qual a parlamentar é ré pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para a inserção de dados falsos, ocorrida em 2023.

O hacker Walter Delgatti Neto é réu na mesma ação e também foi interrogado nesta segunda-feira. Zambelli e Delgatti se tornaram réus no STF em maio após denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Ao juiz instrutor do gabinete do ministro Alexandre de Moraes Rafael Henrique, Zambelli falou sobre a sua relação com Delgatti e explicou como conheceu o hacker. Ela negou ter pedido que Delgatti realizasse "qualquer ato" contra Moraes.

– Eu não tinha por que pedir para alguém fazer qualquer coisa contra o ministro Alexandre de Moraes – afirmou a deputada ao ser interrogada.

A deputada ainda negou ter feito "brincadeira jocosa" contra o ministro do STF e disse que estava tentando prezar pelo seu segundo mandato como deputada federal.

Tanto ela, quanto seu advogado, Daniel Bialski, negaram as acusações.

O depoimento da deputada estava inicialmente previsto para o dia 26 de setembro, mas a defesa da parlamentar pediu o adiamento em razão de problemas de saúde de Zambelli.

O hacker Walter Delgatti também foi ouvido nesta segunda-feira. No depoimento, ele disse se arrepender da invasão ao sistema do CNJ.

Denúncia da PGR

De acordo com a apuração sobre o caso, Delgatti, a mando de Zambelli, inseriu documentos falsos no sistema do CNJ, como um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes.

Conforme a denúncia da PGR, Zambelli teve “papel central” na invasão dos sistemas eletrônicos do CNJ e foi a “autora intelectual” do ataque hacker.

Zambelli, segundo a acusação, “arregimentou” o hacker Walter Delgatti, prometendo a ele benefícios em troca dos serviços.

Conforme a acusação, de agosto de 2022 a janeiro de 2023, Delgatti invadiu “por várias vezes dispositivos de informática usados pelo Poder Judiciário, adulterando informações, mandados de prisão, alvarás de soltura, decisões de quebra de sigilo bancário, e inclusive determinando ao sistema que emitisse documento ideologicamente falso”.

Em junho, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, receber a denúncia apresentada contra os dois.

