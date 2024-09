A- A+

STF Zambelli é internada e falta a depoimento de testemunhas no STF Assessoria afirmou que deputada teve mal-estar e não tem previsão de alta

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi internada no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, após um mal-estar. Devido à internação, a defesa de Zambelli pediu para ela ser dispensada de comparecer a uma audiência de instrução no Supremo Tribunal Federal (STF), na qual serão ouvidas testemunhas de uma das ações penais em que ela é ré.

O advogado de Zambelli, Daniel Bialski, informou na manhã desta quinta-feira ao relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, sobre a internação e solicitou a dispensa da audiência. O pedido ainda não foi analisado por Moraes.

Em nota, a assessoria da deputada afirmou que fez um teste para diagnosticar arritmia e que, "na última madrugada teve mal estar e está internada na rede intensiva coronária do HCor em São Paulo, sem previsão de alta", e por isso não estará presente no depoimento.

Zambelli e o hacker Walter Delgatti são réus pela suspeita de terem invadido os sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A deputada nega a acusação.

Neste momento, estão sendo ouvidas as testemunhas apontadas pelas defesas. Uma delas é o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. A deputada e Delgatti prestarão depoimento posteriormente.

