Zema admite que pode concorrer às eleições para presidente em 2026

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do NOVO, disse que pode ser candidato a presidente em 2026, caso o seu nome apareça como o mais viável entre os que compõem seu grupo político.

A afirmação ocorreu durante a participação dele em uma live para o perfil "Ranking dos Políticos" nas redes sociais, na noite dessa terça-feira. Segundo Romeu Zema, os governadores de centro-direita já estão conversando para decidir o melhor nome.

“Nós governadores de centro-direita temos conversado muito, temos nos aproximado e no que depender de mim, eu já falei para eles que estarei apoiando o nome que o grupo vier a analisar como aquele que seja o mais viável”, admitiu.

Na mesma live, segundo apuração da CBN, Zema afirmou que, por enquanto, está focado em finalizar o mandato no Governo de Minas Gerais e confirmou que, independentemente da forma, vai participar ativamente da disputa eleitoral de 2026.

“E eu quero muito participar da eleição de 2026. Como governador de Minas em 2022 eu participei ativamente das eleições presidenciais, sendo o governador aqui apoiando o candidato que eu considerei mais adequado naquela eleição e, para mim, não faz diferença se eu tiver de varrer as ruas de Brasília ou ser candidato a presidente. O que eu quero é contribuir com o Brasil, mas a prioridade hoje é Minas e isso da eleição presidencial vai ser discutido lá na frente”, afirmou.

Durante a live, Zema também abordou outros temas. Ele fez críticas ao governo federal e falou sobre a dívida bilionária de Minas Gerais com a União.

Não é a primeira vez que o assunto da eleição presidencial de 2026 tem ligação com o nome de Romeu Zema. Na semana passada, o governador mineiro admitiu, em entrevista a jornalistas, a possibilidade de também ser candidato a vice-presidente em 2026.

Na ocasião, porém, ele descartou as chances de concorrer a uma vaga para o Senado, por não ter perfil para o Legislativo.

Romeu Zema também tem deixado o vice-governador, Mateus Simões, do NOVO, na condução das principais agendas do estado. Por exemplo, foi o vice dele quem recepcionou o presidente Lula, na semana passada, em agendas por cidades mineiras. Mateus Simões tem sido apontado como o sucessor de Zema na disputa ao governo de Minas em 2026.