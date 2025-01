A- A+

CIRCO Estão abertas as inscrições para aulão gratuito de aéreos circenses para pessoas surdas A segunda edição do projeto Circo Acessível oferece aulas de tecido, lira e trapézio fixo para pessoas surdas

São poucas as pessoas surdas fazendo circo e para contribuir com a mudança dessa realidade, surgiu o projeto Circo Acessível que conta com subsídio do Sistema de Incentivo à Cultura - SIC do município do Recife, visando incluir pessoas com deficiências no universo circense. As inscrições estão abertas até a sexta-feira (10) e nesta segunda edição, que acontecerá a partir de 18 de janeiro, serão oferecidas aulas de tecido, lira e trapézio fixo para 10 pessoas surdas. A atividade, que é gratuita, acontecerá na sede do Casulo Artes Circenses, em Casa Amarela.



Não há pré-requisitos técnicos para participar e qualquer pessoa surda, maior de 18 anos, do Recife e Região Metropolitana, com interesse em praticar tecido acrobático, lira e trapézio fixo pode se inscrever. Mas são apenas 10 vagas.



Malu Vieira a diretora do Casulo Artes Circenses conversou com a âncora Patrícia Breda nesta terça (7) sobre as atividades desenvolvidas pelo Casulo, que este ano completa 8 anos de existência e detalhou como será realizada a segunda edição do Circo Acessível.

O formulário de inscrição está disponível no perfil do Instagram @casuloartescircenses e o prazo para submissão vai até 10 de janeiro. A confirmação dos inscritos será publicada até o dia 13 de janeiro, no mesmo perfil, e as aulas acontecerão nos dias 18 e 25 de janeiro e 1o de fevereiro, totalizando uma carga horária de 6 horas.



Malu Vieira, aerialista com 13 anos de experiência, também é a idealizadora da Formação Livre para Instrutores de Circo - FLIC e além de coordenar o projeto, também realizará as aulas com apoio dos intérpretes de LIBRAS Leo Ramos e Monique Marry e da consultora surda Letícia Lima.

Foto: Malu Almeida/ Divulgação



O projeto Circo Acessível começou como um módulo da Formação Livre para Instrutores de Circo, um curso híbrido com 42 horas de aula, com apoio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC) do Município do Recife, que capacitou 20 praticantes circenses em abril de 2024.



Após realizar duas edições do Circo Acessível, Malu Vieira chegou a algumas conclusões que norteiam seu trabalho com pessoas surdas desde então.

“Ter gente surda no circo é bem menos complicado do que se pode imaginar, mas há caminhos a serem traçados. Na prática, dar aulas para pessoas ouvintes e não ouvintes gera demandas diferentes para os professores, o que não deve ser tido como obstáculo, mas como necessidade de adaptação, para que sejam encontradas formas diferentes de instruções. Por fim, acredito que se não há pessoas surdas praticando aéreo, é porque as políticas públicas para acessibilidade ainda estão longe de chegar em todos os espaços, e o objetivo do Circo Acessível é justamente contribuir para a mudança desse cenário”, reflete Malu.

Serviço

A segunda edição do Circo Acessível com aulas de tecido, trapézio e lira para pessoas surdas conta com acessibilidade em LIBRAS e apoio de uma consultora surda



Dias 18/01/25, 25/01/25 e 01/02/25 das 14h às 16h, no Casulo Artes Circenses (Rua

Rua Oscar Pinto, 368, Casa Amarela, Recife-PE)

Inscrições gratuitas via formulário disponível no Instagram: @casuloartescircenses

Período de inscrições até 10 de janeiro

Resultado: 13 de abril





