SANTO ANTONIO Dia de Santo Antônio tem Cezzinha e Maciel Melo no Arraial da Folha Especial No Dia de Santo Antônio, os dois músicos, cantores e compositores, relembraram trajetória artística e divulgaram novas músicas

No Dia de Santo Antônio, nesta quinta(13), enquanto o Recife Antigo vivia o festejo junino, com a Caminhada do Forró, o clima esquentava nos estúdios da Rádio Folha 96,7 FM, no mesmo bairro, com o Arraial da Folha recebendo os cantores e compositores Cezzinha e Maciel Melo.

Durante um bate-papo descontraído com a apresentadora Patrícia Breda, os artistas apresentaram novas músicas, já nas plataformas de streaming, e divulgaram seus projetos, além de falarem um pouco de suas trajetórias artísticas.

Cezzinha e Maciel Melo nos estúdios da Rádio Folha FM 96,7/ Foto: Ricardo Fernandes/Folha de PE

Cezzinha começou com Maciel Melo

Cezzinha lembra que começou aos 13 anos tocando profissionalmente com Maciel Melo. Ele foi apresentado por Terezinha do Acordeon, sua madrinha artística, ao já conhecido poeta sertanejo, o Caboclo Sonhador. Maciel lembra que ficou impressionado com o talento do garoto e o convidou para cumprir agenda de shows como sanfoneiro da sua banda. Para isso, era necessário ter autorização dos responsáveis. Lula que é sanfoneiro, luthier e esposo de Terezinha, emprestou a sanfona, a autorização foi dada e o menino seguiu em sua caminhada profissional. Maciel lembrou que após a temporada, comprou uma sanfona para "o jovem e talentoso músico". Surgia ‘Cezzinha do Acordeon’ que ganhou os palcos acompanhando grandes mestres como Dominguinhos, Maciel Melo, Elba Ramalho, entre outros, e logo depois se afirmou em sua carreira solo.

Músico, cantor e compositor Cezzinha/ Foto: Ricardo Fernandes?Folha de Pernambuco

Maciel defende espaço para Forró

O poeta de Iguaracy, cidade do Sertão do Pajeú de Pernambuco, Maciel Melo, artista consagrado nacionalmente, como o ‘Caboclo Sonhador’ falou sobre a importância de mantermos nossas tradições culturais, como o forró pé-de-serra.

“Precisamos salvaguardar o espaço para os artistas locais, de raiz, nos principais palcos dos festejos juninos. Assim como no carnaval, é importante que os ritmos que marcam nossa identidade cultural estejam presentes como protagonistas nas grades de programações artísticas em todo estado pernambucano”, defendeu Maciel.

Músico, cantor e compositor Maciel Melo/Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Os artistas e suas novas canções

Maciel Melo lançou recentemente ‘A Rosa e o Girassol’ e ‘Coisas Simples.’ Cezzinha divulgou na Folha FM as músicas ‘ Chá de Xaxado’, ‘Sertão- Um Novo Tempo’, e ‘Todo Meu Segredo’. Todas estão disponíveis nas plataformas de streamiing e na programação da Rádio Folha, 96,7 FM.

Para acompanhar os artistas e conferir agendas de shows é só seguí-los em seus perfis do instagram @cezzinhaoficial e @macielmelooficial. A entrevista completa com os artistas está disponível no canal do Youtube Folha de Pernambuco. https://www.youtube.com/live/OQViECha7m8

