Dor crônica atinge a vida de cerca 30% da população brasileira

A dor crônica é uma dor que persiste por um período prolongado, geralmente mais de três meses, e pode ser resultado de diversas condições, como lesões, doenças crônicas como artrite, fibromialgia, cefaleia ou até mesmo sem uma causa identificável.

A dor crônica atinge cerca de 30% da população brasileira. Diferente da dor aguda, que é temporária e geralmente responde a um tratamento imediato, a dor crônica é contínua ou recorrente.

Na maioria dos casos, a dor crônica está relacionada aos aspectos psicoemocionais como ansiedade, qualidade de sono, medo, depressão, relações de trabalho. Assim como a situação socioeconômica pode ter influência na saúde.

Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o neurocirurgião, Jefferson Souza.



O tratamento para a maioria das condições de dor crônica inclui medicamentos e terapia. Hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, exercícios regulares e gerenciamento do estresse como meditação ou yoga, podem ter um efeito positivo no controle da dor.

Em alguns casos, procedimentos médicos como injeções epidurais ou bloqueios nervosos podem ser considerados para aliviar a dor.

Neurocirurgião Jefferson Souza. Foto: Divulgação

O especialista Jefferson Souza explicou qual a principal característica de uma dor crônica

“A gente considera dor crônica, qualquer dor que supere três meses de persistência, apesar de tratamentos convencionais ou de tratamentos que eventualmente o paciente faça. Qualquer dor que ultrapasse esse tempo a gente já considera dor crônica .”disse.

O médico também destrinchou as principais queixas de dores crônicas do consultório médico e ainda falou sobre a fibromialgia, que seria uma dor crônica mais complexa.

“A dor de cabeça e a dor na coluna, são as mais comuns, mas a fibromialgia entra num componente à parte. Muitos pacientes, que geralmente mulheres, literalmente sentem dor do cabelo ao dedão do pé. São dores de cabeça, coluna, músculos, articulações. A fibromialgia seria aquela junção de todos os processos de dor crônica”

