SABATINA RÁDIO FOLHA Eleições Paulista 2024: "Junior Matuto é um filme com final catastrófico", afirma Lívia Álvaro Candidata do PP a prefeita de Paulista participou de sabatina na Rádio Folha FM 96,7

A candidata do Partido Progressistas (PP) à Prefeitura de Paulista, Lívia Álvaro, afirmou que não teve diálogo com Júnior Matuto (PSB), que disputa com ela a chefia do Executivo na cidade. Ela afirmou que não conversaria com alguém que já foi afastado por indícios de corrupção e que o oponente “envergonhou a cidade.”

“Júnior Matuto para mim é um filme policial com final catastrófico, é uma pessoa que eu não dialogo. Política é a arte do diálogo, sim, com certeza, mas eu não tenho como dialogar com uma pessoa que foi afastada por indícios de corrupção por duas vezes e envergonhou a minha cidade”, disparou a candidata.

Lívia Álvaro participou da sabatina realizada com os candidatos ao cargo de prefeito em Paulista pela Rádio Folha FM 96,7, que foi comandada pelo âncora Jota Batista e pela colunista de política da Folha de Pernambuco Betânia Santana com participação do cientista político Hely Ferreira.

Única mulher a encabeçar uma chapa majoritária na eleição deste ano na cidade, ela afirmou que não aceitou fazer parte de outros grupos políticos e que assumiu o protagonismo pelo cansaço da forma como a política tem sido feita na cidade. Lívia também expôs que houve tentativas de tirarem seu nome da disputa.

“Não tem como eu ser cereja do bolo não, quero ser o bolo, e para ser batido mesmo, porque bolo só cresce quando é batido. Uma mulher entrar no cenário político não é fácil, mas eu digo que a mulher precisa estar dentro do cenário político. Queiram ou não queiram, vão ter que me engolir, porque estou viva dentro desse jogo, tentaram me tirar diversas vezes”, enfatizou Lívia.

Acompanhe a entrevista completa com Lívia Álvaro (PP) acessando os players abaixo.

Na sabatina, Lívia Álvaro foi questionada sobre suas propostas para as principais áreas da gestão municipal. Começando pela saúde, ela destacou o plano de virtualizar a saúde, por meio de investimentos em prontuário eletrônico e telemedicina. Além disso, ela prometeu valorizar os profissionais de saúde e promover atendimento especializado.

“A gente traz uma proposta de virtualizar a saúde, trazer o prontuário eletrônico, marcação de consulta, telemedicina de forma complementar, mas antes de tudo isso que a gente pretende fazer na saúde, como ampliar os postos, a gente tem que valorizar o servidor. O profissional precisa querer continuar no município. Quero ser a prefeita da maternidade, a gente sabe que a cidade precisa não só da atenção básica, mas do atendimento especializado também. No nosso plano de governo você vai visualizar que a gente coloca uma clínica voltada para a saúde do homem, porque o cuidado tem que ser estrutural”, propôs.

Comissária da Polícia Civil, Lívia também falou sobre suas propostas para a segurança pública do município, que passam pela implantação de um gabinete de gestão integrada, armamento de grupos da Guarda Municipal, investimentos em infraestrutura e políticas de prevenção.

“O primeiro ponto que a gente vai trazer é a implantação de um gabinete de gestão integrada, que vai manter um diálogo direto com o Governo do Estado e com o Governo Federal. Quero armar a Guarda, mas para armar a Guarda a gente precisa de toda uma capacitação e sensibilização, e não são todos os que vão ser armados, são grupamentos específicos. A gente precisa atuar na parte repressiva, mas sobretudo na área preventiva, para não ficar enxugando gelo, atuar nas nossas escolas, nas comunidades”, pontuou a postulante.

Na área educacional do município, Lívia quer implantar escolas de tempo integral, inaugurando quatro unidades nesse modelo durante o mandato, mas destacou que vai priorizar os anos finais. Ela também se comprometeu a aumentar o número de creches, além de climatizar as escolas de forma gradativa.

“Quero firmar o compromisso de ir climatizando gradualmente nossas ecolas, observando as condições atuais, porque não adianta a gente ir climatizar e a energia da escola ainda é monofásica, a escola é de telha. Escola de tempo integral é nossa prioridade. Hoje eu penso em uma escola de tempo integral por ano, no final do mandato vamos ter quatro escolas de tempo integral”, ressaltou Lívia.

Ao falar de infraestrutura, a postulante não fez um bom diagnóstico da cidade e apontou que o trabalho para intervir é grande, mas que precisa ser iniciado. Para responder ao desafio, Lívia pretende investir na macro e microdrenagem da cidade antes da pavimentação e calçamento de ruas, além disso, prometeu realizar obras de requalificação da orla.

“Lá tem um problema gritante, que é ganhar a eleição e jogar concreto na rua. O programa Agora Vai, que a gente pretende que seja o maior programa de pavimentação e calçamento da nossa cidade traz não só a pavimentação, mas o que vem antes, a macro, microdrenagem e saneamento. O Projeto Orla é grandioso, a gente precisa fazer isso de forma estrutural num diálogo também com outros municípios do litoral norte. A gente vai fazer sim a engorda, o enrocamento da orla. A gente precisa passar a 'cuia' começar a pedir, fazer parcerias”, assinalou.

