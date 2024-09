A- A+

FEIRA "Feito por Elas": feira de artesanato valoriza o empreendedorismo feminino no Recife A feira acontece no Shopping de Afogados, para destacar o talento e a criatividade de mulheres artesãs da região

O evento “Feito por Elas", uma feira de artesanato que celebra o empreendedorismo feminino, acontece, desde essa segunda-feira, até 30 de setembro. Será uma vitrine de talento, criatividade e empoderamento feminino.São mais de 10 expositoras com preços a partir de R$ 3

O Shopping de Afogados, uma parceria com a FEMAI - Associação Mulheres Amigas do Ipsep, está promovendo amento para as mulheres artesãs da Zona Oeste do Recife. Valorização do Empreendedorismo Feminino é o objetivo.

A feira "Feito por Elas" surge como uma plataforma para mulheres empreendedoras, proporcionando um espaço de visibilidade para suas criações. com produtos artesanais, incluindo itens como crochê, arte em papel machê, quadros, ecobags, artigos para o lar, moda praia, costura criativa, enxovais e arte em letras.

Cada produto é cuidadosamente elaborado, refletindo a dedicação e a qualidade do trabalho artesanal feminino. , informa a organização do evento.

