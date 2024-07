A- A+

CULTURA NEGRA Festival Tramas Negras celebra a afirmação cultural das comunidades do Recife Festival Tramas Negras terá apresentações culturais, espetáculos e performances, nos Bairros do Recife, Ibura, Madalena e Várzea. A programação,gratuita, começa dia 19 e segue até 21 de julho.

O Festival Tramas Negras vai acontecer pela primeira fez no Recife, entre os dias 19 a 21 de julho. O evento visa valorizar e reconhecer as identidades culturais, sociais, étnicas, raciais, de gêneros, entre outras, que acontecem nas periferias da capital pernambucana. A programação vai contar com apresentações de cultura popular, música afro, sarau literário, brega funk, carimbó, dança afro, cultura hip hop, teatro, entre outras. Durante três dias, o festival ocupará praça, teatro, e museu com atividades para adultos e crianças, contemplando algumas apresentações com recursos de acessibilidade.

O Festival Tramas Negras, realizado com incentivo da Lei Paulo Gustavo por meio Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura e Prefeitura do Recife, terá programação nos bairros do Ibura (Zona Sul), Várzea e Madalena (Zona Oeste) e Bairro do Recife (Centro). Ao todo, serão mais de 15 atrações e 20 horas de muita diversão para o público.

Mestra Junia Bertolino/foto: Sara Negriti

No dia 19 de julho, sexta-feira, o festival terá início com a roda de conversa intitulada “Mestras, Cenas e Culturas Populares- Tramando Trocas Entre REC- BH”, contando com a participação de Mestra Junia Bertolino (BH - MG), Mestra Vilma Carijós, e mediação da contra mestra Gaby Conde. Também na sexta, o Núcleo Coletivo 22 (GO) apresentará o espetáculo “Por cima do mar eu vim”. Toda esta programação acontece no Teatro Hermilo Borba Filho.

No dia 20 de julho, sábado, a programação segue no Paço do Frevo com a oficina “Corpo árvore/Corpo território em diálogos ancestrais”, ministrada pela Mestra Junia Bertolino. Ainda pela manhã, no Compaz Paulo Freire, serão realizadas as vivências percussivas com Márcio Rastaman e a vivência “Pisada de terreiro” com Daniel Semsobrenome. Na parte da tarde, Adovale Dias apresenta “Cartografia do horror” na praça da Várzea. Depois o espetáculo “Rasura” do Coletivo Rasura, e “ Atos I e II” do Coletivo B. N. D. U., no Museu da Abolição. Aline Gomes apresentará o espetáculo “O Mensageiro” no MUAFRO - Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro, no Bairro do Recife.

Dia 21 de julho, domingo, a Mestra Junia Bertolino continuará com a oficina “Corpo árvore/Corpo território em diálogos ancestrais”. A mostra coreográfica acontecerá no Compaz do Ibura e contará com a participação de diversos artistas e coletivos, incluindo Diego Matarazzo e Cia Extremo, Step Evolution Crew, Companhia Saltos de Dança, Cia de Dança Evolution Dance, Don Thais e o grupo Turma do Brinquedançar.

À tarde, no Paço do Frevo, a programação seguirá com a performance “Solos ancestrais” da Mestra Junia Bertolino. A programação se encerra no Centro de Capoeira São Salomão, com o projeto Black Nota Mil de DJoser e a participação de Rodrigo Santana, além do Sarau Literário “Sou eu Quem Conto” de Crislaine Venceslau e o show musical do grupo Edún Àrá Sangô.

Serviço

O quê: Festival Tramas Negras celebra a afirmação cultural das comunidades do Recife.

Quando: 19 a 21 de Julho.

Onde: bairros do Ibura (Zona Sul), Várzea e Madalena (Zona Oeste); e Bairro do Recife (Centro).

Saiba mais: www.instagram.com/tramasnegras



