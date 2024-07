Gastrô Meeting será realizado gratuitamente pela Faculdade Senac

A- A+

A terceira edição do edição do Gastrô Meeting será oferecida, gratuitamente, pela Faculdade Senac Pernambuco, no período de 24 a 31 de julho. O evento terá 15 oficinas gastronômicas focadas nas tendências do segmento. As inscrições estão abertas. confira o link no final desta matéria

Os participantes terão ainda "pitadas" de temáticas pouco exploradas, como degustação técnica de azeites, confeitaria yogashi e análise sensorial para desenvolvimento de produtos.

A novidade desta terceira edição do Gastrô Meeting é que algumas oficinas serão conduzidas de forma "combo", ou seja, integrando dois professores do Curso de Gastronomia da Faculdade Senac. A ideia é demonstrar a interdisciplinaridade de conhecimentos, um dos diferenciais do modelo pedagógico da instituição.

Gastrô Meeting / Foto: Robson Lustosa

Já no primeiro dia do evento, serão realizadas duas oficinas: "Introdução ao Admirável Mundo do Vinho: mitos, verdades e apreciação" e "Café e Confeitaria: Harmonização com Tarte de Cenoura e Laranja". No dia seguinte, é a vez das oficinas "Degustando o Padrão Alimentar Mediterrâneo: conhecimentos sobre o pão, o vinho e o azeite" e "Cachaça do Copo à Panela: Receitas e Harmonização".

Seguindo a programação, no terceiro dia do Gastrô Meeting serão realizadas as oficinas "Deu Samba de Chocolate e Cachaça: Técnicas de Chocolateria no Preparo de Trufas" e "Técnicas de Análise Sensorial para o Desenvolvimento de Produtos".

Para os amantes de massas, a oficina do dia 29 terá como tema "Quanto Vale a Minha Pizza? Do preparo à Precificação". No mesmo dia, será a vez da oficina "Chocolate Bean-to-bar: Excelência e Inovação na Gastronomia".

Renomados profissionais do mercado gastronômico já confirmaram presença, como Elk Barreto (Cachaçaria Sanhaçu), Mário Wanderley (Massapê Chocolateria) e Adriana Arregui (Grupo Barry Callebaut). Muitos deles são egressos da própria Faculdade Senac, como Elisabeth Dias (Sabor de Beth e Koletivo Gastrô), Renan Yamashita (Senac PE), Deyvson Mateus (Grupo Vigor) e Marcela Andrade (Adega Sage).

Além das oficinas voltadas para o eixo "Produção Culinária e Serviços Gastronômicos", haverá uma oficina especial no eixo "Gestão e Empreendedorismo", ministrada pelo professor André Silva. Intitulada "GastroTech: Revolucionando a Gestão e Planejamento Estratégico em Gastronomia com Tecnologias"

Todas as oficinas do Gastrô Meeting serão realizadas nos ambientes pedagógicos, na Cozinha Didática e no Laboratório de Panificação e Confeitaria, no 7° andar da Faculdade Senac Pernambuco. A instituição fica na Rua Marquês do Pombal, nº 57, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Mais informações pelo telefone (81) 3413-6666.

Programação completa do 3º Gastrô Meeting

24/07 - 9h às 11h

Introdução ao Admirável Mundo do Vinho: mitos, verdades e apreciação

24/07 - 14h às 16h

Café e Confeitaria: Harmonização com Tarte de Cenoura e Laranja

25/07 - 9h às 11h

Degustando o Padrão Alimentar Mediterrâneo: Conhecimentos sobre o Pão, o Vinho e o Azeite

25/07 - 14h às 16h

Cachaça do Copo à Panela: Receitas e Harmonização

26/07 - 9h às 11h

Deu Samba de Chocolate e Cachaça: Técnicas de Chocolateria no Preparo de Trufas

26/07 - 14h às 16h

Técnicas de Análise Sensorial para o Desenvolvimento de Produtos

29/07 - 9h às 11h

Quanto Vale a Minha Pizza? Do preparo à Precificação

29/07 - 14h às 15h

Chocolate Bean-to-bar: Excelência e Inovação na Gastronomia

29/07 - 15h às 17h

Cozinha Yoshoku e Confeitaria Yogashi: Unindo Oriente e Ocidente Através da Inovação Culinária

30/07 - 9h às 11h

Burger Revolution: Blends de Hambúrguer Artesanal e Molhos Frios

30/07 - 14h às 16h

Criatividade Sustentável: Aproveitamento Máximo de Alimentos

31/07 - 9h às 11h

Queijos e Vinhos, Um Casamento Mais que Perfeito!

31/07 - 14h às 16h

K-Pop Cuisine: Técnicas de Vegetais Fermentados e Conservas Ácidas

31/07 - 8h às 12h

GastroTech: Revolucionando a Gestão e Planejamento Estratégico em Gastronomia com Tecnologias

31/07 - 18h às 22h

GastroTech: Revolucionando a Gestão e Planejamento Estratégico em Gastronomia com Tecnologias

Para se inscrever gratuitamente acesse o link da Faculdade Senac: faculdadesenacpe.edu.br/?evento=3-gastro-meeting-encontro-de-estudantes-e-egressos.

