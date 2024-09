A- A+

RELIGIÃO Igarassu celebra 489 anos com programação religiosa e shows Nesta quarta-feira (18), o município inicia as festividades do seu 489° aniversário, marcadas pela tradicional programação religiosa que seguirá até o dia 27 de setembro, com missas sendo realizadas diariamente.

O ponto alto será no feriado municipal, que comemora o aniversário da cidade e dos Santos Cosme e Damião, dia 27, com uma missa campal abrindo as celebrações às 5h da manhã, sendo ministrada pelo Pe. Josivan Bezerra.

Missa de aniversário de Igarassu/ Foto Ivonildo Pedro

O encerramento acontece às 19h, na Matriz Santos Cosme e Damião, com a participação especial de Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife.

Os festejos culminam no dia 30 de setembro com diversas atrações musicais religiosas, apresentando à população o show da cantora gospel, Maria Marçal, seguido pelos espetáculos do cantor, Dudu do Acordeon, e do grupo, Filhos de Maria.

Confira a programação completa na Matriz dos Santos Cosme e Damião:

18 de Setembro

Procissão da bandeira às 18h

Missa às 19h

19 de Setembro

Missa às 19h

20 de Setembro

Missa às 14h

21 de Setembro

Missa às 7h

22 de Setembro

Missa às 7h

Missa dos enfermos às 15h

Missa às 19h

23 de Setembro

Missa às 19h

24 de Setembro

Missa às 19h

25 de Setembro

Missa às 19h

26 de Setembro

Missa às 19h

27 de Setembro

Missa campal às 5h

Missa às 7h

Missa às 9h

Missa às 11h

Veneração das relíquias às 13h

Missa às 14h

Missa às 16h

Procissão do andor às 17h30

Missa campal às 19h

30 de Setembro

Maria Marçal

Dudu Do Acordeon

Filhos de Maria

