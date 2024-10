A- A+

TEATRO "NÓS - Poemas em Pé " fará apresentações no Teatro Arraial Ariano Suassuna Admiradores e estudiosos de Fernando Pessoa, terão a oportunidade de serem transportados para o universo do poeta português e seus heterônimos.

Nos Dias 3, 4 e 11 de outubro, às 20h, no Teatro Arraial Ariano Suassuna, admiradores e estudiosos de Fernando Pessoa, terão a oportunidade de serem transportados para o universo do poeta português e seus heterônimos (Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Bernardo Soares) por meio do espetáculo “NÓS, poemas em pé.” Uma criação da dupla de artistas, Thiago Diniz, ator e produtor, e Normando Roberto Santos, diretor-geral da montagem teatral pernambucana.

“NÓS, poemas em pé”, é baseado nas linguagens literária e cênica. Os versos dos heterônimos Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Bernardo Soares de Fernando Pessoa ganham vida por meio das histórias contadas pelos personagens Cesário Firmino, Nascimento Popó e Gustavo Tomé. A vida bucólica do agricultor Cesário e seus desdobramentos e afazeres diários; a luta pelos sonhos do lutador Nascimento que por meio dos versos apresentará poeticamente a metáfora do ringue em nossas vidas, a luta pelo autoconhecimento, a luta contra assumir algum amor, a luta em não desistir de lutar no ringue da vida e as aventuras de Gustavo Tomé, um empresário aventureiro buscando algum sentido para a vida, enquanto viaja pelos cânions do rio São Francisco com os versos de Bernardo Soares na bagagem e um colete salva-vidas. Estes são os ingredientes do espetáculo, onde os três personagens interpretados por um ator, Thiago Diniz, procuram nos encantar com as narrativas poéticas de um dos maiores poetas de todos os tempos.

O diretor de NÓS destaca o desafio da montagem:

“Me vejo num mar da construção das palavras escritas por esse poeta máximo da literatura portuguesa e mundial. Nessa livre inspiração para criar a dramaturgia, Thiago (Diniz) e eu procuramos brincar com a construção de palavras. É evidente sua busca da ressignificação, procurando dar formas, ousadias. São colunas de palavras que muito respeito e, acima de tudo, peço licença para brincar, errar e errar, e se possível acertar intuitivamente. É uma aventura, onde minha gratidão vai para o ator Thiago Diniz, que é professor de literatura, por compartilhar esse momento.Na verdade, estamos fazendo algo. Há em NÓS, Poemas em Pé, vontade e prazer em fazer arte e promovê-la. A nossa montagem está cheia de elementos, materiais, luz, som, numa vontade de misturar as poesias, cenas e movimentos, buscando uma interpretação humana, estética, porém orgânica, destes desdobramentos da palavra, a cena se constrói pelas sensações, e por uma narrativa imagética, fincada nos estudos e pesquisa do teatro contemporâneo”. Salienta Normando Roberto Santos. Serviço NÓS, Poemas em Pé – Espetáculo de teatro a partir de poemas de Fernando Pessoa. Classificação etária: 16 anos / Duração: 45 minutos Dias: 03, 04 e 11 de outubro 20h Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457-Boa Vista Ingressos: R$ 30,00 (inteira) e R$15,00 (meia) sujeito à lotação do teatro. Vendas antecipadas pelo Simpla

Veja também

EMPODERAMENTO O desafio de ser mulher, mãe e profissional sem descuidar da saúde