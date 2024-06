A- A+

PARQUE Parque Estadual Dois Irmãos amplia horário de visitação no mês de julho O Parque Dois Irmãos, conhecido como zoológico do Recife, no período das férias, está de portas abertas todos os dias da semana

O Parque Estadual Dois Irmãos funcionará .todos os dias da semana, das 09h às 16h, com o objetivo de ampliar os momentos de diversão e aprendizado em contato com a natureza da criançada, nas férias desse mês de julho A partir do dia primeiro de julho, o público pode visitar o Parque também às segundas-feiras e aproveitar a programação especial que inclui diversas atividades lúdicas, trilhas e passeios guiados com monitores.

“Dois Irmãos é uma excelente opção de lazer para toda a família, porque combina o contato com a natureza com importantes conhecimentos sobre meio ambiente, sua conservação e brincadeiras lúdicas ao ar livre. É muito prazeroso para as famílias vivenciar o contato com a natureza, ampliando os momentos de aprendizado e diversão. Por isso, estaremos recebendo o público todos os dias da semana de julho, facilitando a visitação e o contato com a fauna e a flora local”, afirma a gerente geral do Parque Dois Irmãos, Marina Falcão. Parque Dois Irmãos /Foto Ingreti Santos

O público pode desfrutar dos espaços ao ar livre para realizar piqueniques, conferir a exposição “Floresta Irmã”, que fica em frente ao prédio administrativo, e observar os animais do zoológico do Parque. É importante lembrar que as espécies de hábitos noturnos, como as onças, jaguatirica e as corujas costumam estar recolhidos durante a manhã e início da tarde.

Durante o passeio, os visitantes podem beber água em um dos quatro bebedouros espalhados por todo o equipamento público, para isso é necessário trazer garrafas ou copos. O Parque também sugere que o público se previna trazendo capa de chuva ou sombrinhas para realizar o passeio de forma segura.

Os ingressos estão à venda por R$ 5 (entrada inteira) e R$ 2,50 (meia entrada). O acesso é gratuito para crianças até cinco anos. Pessoas a partir de 60 anos, estudantes portando a carteira estudantil, professores, pessoas com deficiência e, quando necessário, seu respectivo acompanhante, têm direito à meia entrada.

Serviço:

Parque Estadual de Dois Irmãos

Funcionamento: Todos os dias, das 9h às 16h. Venda de ingressos até as 16h (encerramento da visitação às 17h).

Ingressos:

Entrada inteira: R$ 5,00 | Meia-entrada: R$ 2,50

Atividades extras (com agendamento prévio):

Zoo Bastidores: Ingresso R$ 7,00

Passeio Guiado: Ingresso R$ 3,00

Trilhas na Mata: Ingresso R$ 5,00









