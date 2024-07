Raiva pode levar a infarto ou AVC: como anda seu humor?

A- A+

Não é de hoje que conhecemos os riscos do estresse para o coração. Agora, isso está comprovado cientificamente: momentos de raiva recorrentes podem causar danos aos vasos sanguíneos e levar a infartos ou até AVC.

Um novo estudo, publicado em maio deste ano, no periódico científico da Associação Americana do Coração, comprovou a relação entre quadros recorrentes de raiva e o comprometimento da capacidade de dilatação dos vasos sanguíneos por até 40 minutos após o momento explosivo.

Para falar sobre a relação da raiva com doenças cardiovasculares , Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com o médico cardiologista, Carlos Japhet.

“Com essa comprovação, que já era previsto por nós, que as pessoas que têm esse temperamento exclusivo de muita raiva, é o momento que agride bastante os vasos do nosso organismo, principalmente os vasos mais importantes, que são os vasos do coração, as artérias coronárias e as artérias cerebrais”.

O ensaio teve a participação de 280 voluntários de 18 e 73 anos, da cidade de Nova York, sem doenças cardiovasculares e livres de fatores de risco.

Cardiologista, Carlos Japhet

O médico Carlos Japhet lembra que, nessa situação da raiva levar a doenças no coração, não há diferença de idade do paciente

“Essas pessoas que têm raiva e que explodem facilmente,têm uma probabilidade de ter uma doença cardiovascular e esse estudo mostrou inclusive que, não há diferença entre as pessoas de 18 até 73 anos. Em até 40 minutos após a fúria, há descarga de adrenalina e a noradrenalina. Essas substâncias, vão aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial. De repente, um vaso rompe e provoca um coágulo que leva um infarto ou mesmo até um AVC”.

É difícil controlar os sentimentos no dia a dia, mas isso pode ser "treinado". As indicações dos cientistas são para que as pessoas façam yoga, atividade física, terapia cognitivo-comportamental.

O cardiologista Japhet dá detalhes de como evitar um AVC.

“É muito importante que essas pessoas procurem ter o controle. Conte até 10, conta até 20, respire fundo e tome alguma atitude, tome um copinho de água, senta um pouquinho, deixe para resolver depois. Se uma pessoa que não tem uma doença cardiovascular, pode ter um AVC, imagine naquele que já é doente do coração e já teve infarto? Se já é hipertenso e faz um acidente vascular encefálico e compromete a sua vida, se não morrer, pode ficar”.



