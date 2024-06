A- A+

SAÚDE MENTAL Saúde mental: Impactos do etarismo sobre a saúde mental da mulher Saúde mental e etarismo: 32% das mulheres acima dos 50 sofrem com desemprego por conta da idade

A saúde mental pode ser deteriorada em consequência do etarismo também está associado à deterioração da saúde mental. Isso é o que revelou análise que incluiu 422 estudos de 45 países, realizada pela Organização Mundial da Saúde – OMS. Cerca de 96% dos estudos que examinaram a relação entre o etarismo e a saúde mental encontraram evidências de que o etarismo influiu nas condições psiquiátricas.

A saúde mental dessas mulheres ainda pode ser diretamente afetada pela falta de oportunidade no mercado de trabalho? E a cobrança pelo padrão de beleza? Existem casos de mulheres que não gostam de revelar a idade e as que sempre buscam oferecer o padrão de beleza mais aceito pela sociedade. Isso também pode adoecer essas mulheres e causar sofrimento?

Além disso, todos vão envelhecer, homens e mulheres, como ter qualidade de vida? Existe algum plano para ter uma melhor idade mais tranquila?

Para falar sobre o assunto com mais detalhes, Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou no Canal Saúde com a psicóloga, Márcia Karine que falou mais sobre o etarismo



Psicóloga Márcia Karine, Foto: Divulgação

“Quando a gente fala em etarismo a gente tá falando justamente nesse estigma que está associado ao envelhecimento, então as pessoas começam a ouvir frases como “você não é capaz de fazer isso”, “você não tem idade para isso” já escutei uma frase assim “porque não tá cuidando dos netos em casa”, então parece que é para que você saiba que não é jovem. Justamente esse preconceito relacionado ao envelhecimento que as pessoas mais velhas sofrem pela sua idade.”



Ficou interessado? Ouça o podcast completo acessando o player abaixo.







A especialista falou dos países que mais sofrem com o etarismo



“Principalmente em países que são mais envelhecidos. Existem países em que a população é mais idosa. E aí as pessoas mais novas tendem a ter esse preconceito, principalmente no mercado de trabalho, porque um jovem ele entra cheio de energia achando que tem várias ideias, só que o idoso dentro desse mercado de trabalho, ele tem expertise e o conhecimento, a maturidade que o jovem ainda não tem. E infelizmente pessoas mais velhas sofrem muito.”





Veja também

SÃO JOÃO 2024 Anastácia, "Rainha do Forró", traz ao Recife o show "Sanfona Sentida"