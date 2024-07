A- A+

MUSICAL Viva o Povo Brasileiro: Musical inspirado no livro de João Ubaldo Ribeiro, volta ao Recife O Musical Viva o Povo Brasileiro estará em cartaz de 5 a 7 de julho, no Teatro do Parque, nos 40 anos do clássico de João Ubaldo Ribeiro

Dentro das comemorações do clássico de João Ubaldo Ribeiro, “Viva o Povo Brasileiro”, o premiado espetáculo estará em cartaz de 5 a 7 de julho, no Teatro do Parque, o musical fala sobre uma alma que queria ser brasileira.



O espetáculo é uma versão musical para o romance “Viva o Povo Brasileiro”, uma das obras-primas do saudoso autor baiano João Ubaldo Ribeiro (1941- 2014), vencedor dos prêmios Camões de Literatura e Jabuti. Celebrando 40 anos em 2024, esse livro poderoso ainda inspirou o samba-enredo da Império da Tijuca no Carnaval de 1987.



Com a direção de André Paes Leme, com músicas originais de Chico César e direção musical de João Milet Meirelles, do BaianaSystem. Após a abertura triunfal do Festival Recife do Teatro Nacional de 2023, com duas disputadas sessões no Teatro do Parque, o musical Viva o Povo Brasileiro (de Naê a Dafé) retorna ao suntuoso palco da capital pernambucana para três apresentações, dias 5, 6 e 7 de julho, às 19h.



O Nubank volta a patrocinar o projeto, depois do investimento feito em 2023 para a montagem inédita e as temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa vez, o banco digital irá viabilizar uma ampla circulação por cidades do Nordeste, além de novas temporadas no Rio de Janeiro e São Paulo. Ingressos já à venda a partir de R$ 19,50 na Sympla. Clientes Nubank têm ingressos gratuitos e com desconto.

Veja também

HISTÓRIA Confederação do Equador: Pernambuco inicia celebração do bicentenário