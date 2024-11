50 Best: Ranking vai revelar os 50 melhores restaurantes da América Latina, no Rio de Janeiro

A- A+

Considerado o Oscar da gastronomia mundial, o ranking The World's 50 Best Restaurants desembarca no Rio de Janeiro, no próximo dia 26, com a cerimônia de premiação dos 50 melhores restaurantes da América Latina.



O evento acontece pelo segundo ano consecutivo no Brasil, e também na capital carioca - em 2023 foi realizada no icônico hotel Copacabana Palace -, mas em 2024 ocorrerá no Museu Histórico Nacional, na região central da cidade.



"Estamos muito felizes em sediar (o Brasil) novamente o evento que celebra a união da gastronomia latino-americana", comentou Rosa Moraes, que é a Academy Chair do The World's 50 Best Restaurants no Brasil. A cerimônia é apenas para convidados.



Em 2023

No ano passado, um restaurante peruano conquistou o primeiro lugar do ranking latino - o Maido, na capital Lima, do chef Mitsuharu Tsumura, que também foi eleito o melhor restaurante do país naquele ano. Compondo o pódio principal, vieram ainda o El Chato (2º), em Bogotá, Don Julio (3º), em Buenos Aires, e A Casa do Porco (4º), em São Paulo.



Além de A Casa do Porco, que ficou no 4º lugar, outros brasileiros que ficaram entre os 50 melhores de 2023 foram Lasai (14º - Rio), Metzi (18º - SP), Oteque (20º - Rio), Maní (34º - SP) e Manu (35º - PR).



Lista estendida

Como de praxe, como estratégia para gerar expectativas no mundo gastronômico, a organização do The World's 50 Best Restaurants revela a lista estendida da cobiçada lista, com os restaurantes posicionados entre o 51º e 100º lugar.



Desses, oito casas brasileiras apareceram, incluindo dois restaurantes em Salvador (BA) - Origem (68º) e Manga (90º). O Manu, em Cutiriba, da chef Manu Buffara, ficou com a 60ª posição.



A capital paulistana figura com três estabelecimentos: o D.O.M, de Alex Atala, no 67º, o Notiê, do chef Onildo Rocha, em São Paulo, ficou com o 85º, e o Mocotó, de Rodrigo Oliveira, que angariou o 87º lugar. Já no Rio de Janeiro aparecem Ristorante Hotel Cipriani (77º) e o Oro (91º).



Como funciona?

Rakings gastronômicos provocam muita curiosidade: quem escolhe os restaurantes? de onde são os jurados? quais os critérios? No caso do Latin America’s 50 Best Restaurants, o processo de votação passa pelo México, América Central, América do Sul (norte), América do Sul (sul) e Brasil.



Os votantes são jornalistas, críticos gastronômicos, chefs, restaurateurs e gourmets com experiência em viagens. Cada membro envia 10 votos, apresentando o que considera as suas melhores vivências culinárias nos últimos 18 meses.



Os jurados se mantêm anônimos e não podem ter relações comerciais com as casas em que votam. Vale ressaltar que pelo menos quatro desses votos devem mencionar restaurantes fora de seu país de origem.



Desde 2013, a lista é publicada pela William Reed, que também está à frente da The World's 50 Best Restaurants, Asia's 50 Best Restaurants e Middel East & North Africa's 50 Best Restaurants.



A cerimônia será transmitida ao vivo no canal do Youtube e no Facebook da organização.



SERVIÇO

The World's 50 Best Restaurants América Latina

Quando: 26 de novembro, das 18h30 à meia-noite

Onde: Museu Histórico Nacional (Praça Marechal Âncora s/n, centro, Rio de Janeiro)

Cerimônia para convidados

Instagram: @theworlds50best

Site: https://www.theworlds50best.com/latinamerica/en/

