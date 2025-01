Bahia: restaurante Origem recebe os chefs Jaime Rodríguez e Oscar Bosch em fevereiro; confira

A- A+

Leia também

• Em Salvador, Lisiane Arouca faz confeitaria com DNA baiano e assinatura contemporânea

• Em Salvador, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca ressignificam a Bahia no restaurante Origem

O casal de chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca começa 2025 retomando a agenda de jantares especiais Origem Convida, em 1º de fevereiro, véspera do Dia de Iemanjá, em seu restuarante Origem, na cidade de Salvador, Bahia.

O Origem Convida existe desde 2016 e entrega experiências únicas, a partir do intercâmbio com cozinheiros de outras partes do mundo, sobretudo da América Latina. Os jantares são verdadeiros festins ricos em sabores e multicuturalidade. É programação obrigatória para quem estiver em Salvador no fim de semana do grande encontro de cozinheiros.

Dessa vez, Fabrício e Lisiane receberão o colombiano Jaime Rodríguez, do premiado Celele, em Cartagena das Índias, e o cozinheiro catalão Oscar Bosch, um já velho conhecido dos paulistanos, que comanda o restaurante Tanit, Nit Bar de Tapas, a sorveteria Mooi Mooi, entre outros empreendimentos na cidade de São Paulo.

Homenagem

O jantar degustação assinado a seis mãos prestará uma justa homenagem à Iemanjá - a rainha do mar e dona dos festesjos do fim de semana na capital soteropolitana.

O menu terá oito tempos, incluindo snacks, entradas, pratos principais e sobremesas. Enquanto o trio Jaime, Oscar e Fabricio se encarrega da parte salgada, a confeiteira Lisiane Arouca assinará o gran finale - as sobremesas que, aliás, são impecáveis do ponto de vista técnico e de paleta de sabor.

Os convidados

O restaurante Celele, de Jaime Rodríguez, ocupa a 6ª posição no ranking Latin’s America 50 Best Restaurants. Jaime, conhecido pela sua criatividade com os ingredientes caribenhos, é criador do Projeto Caribe Lab, que existe há 14 anos, e pesquisa os territórios da Colômbia com o intuito de preservar e promover a cultura culinária local. Em 2024, Rodríguez também foi reconhecido como The Best Chef pelo The Best Chef Awards.

Antes de desembarcar no Brasil, o catalão Oscar Bosch passou por três dos mais consagrados restaurantes do mundo: o extinto El Bulli e o El Celler de Can Roca (3 estrelas Michelin), ambos em Girona, e o Hof van Cleve (3 estrelas Michelin), uma casa belga chefiada por Peter Goossens.

Aprendizados

O Origem Convida também oferece aos convidados uma programação elaborada para apresentar a cultura e a culinária de Salvador, sob um ponto de vista que vai muito além do dendê, em que tradição e contemporaneidade convivem em harmonia. Durante os dias em que passam juntos, acontece também uma expedição de apresentação do trabalho do Instituto Ori, um coletivo que acredita no alimento como transformador social, do qual Fabrício e Lisiane são cofundadores.

SERVIÇO

Origem Convida Iemanjá

Com Jaime RodrÍguez e Oscar Bosch

Quando: 1º de fevereiro, às 19h30

Onde: Alameda das Algarobas, 7, Caminho das Árvores, Salvador - Bahia

Valor do menu degustação: R$ 360

Valor do menu degustação harmonizado com vinho: R$ 670

Reserva: (71) 99202-4587

Instagram: @restauranteorigem

Veja também