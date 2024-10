A- A+

CHURRASCO Carnivoria, maior festival de churrasco do país, volta ao Shopping Riomar, com shows gratuitos O evento acontecerá nos dias 12, 13, 19 e 20 de outubro, no estacionamento externo do mall

Maior festival de churrasco do país, o Carnivoria estará de volta ao RioMar Recife nos próximos dois fins de semana: dias 12 e 13, 19 e 20. Além de saborear carnes preparadas no fogo de chão, acompanhamentos e cervejas artesanais, o público poderá conferir uma programação de shows gratuitos durante o evento.

Este é o terceiro ano do Carnivoria no Recife, com uma estrutura montada no estacionamento externo do RioMar e acesso gratuito (o público só paga o que consumir), que funcionará das 12h às 22h, nos sábados (12 e 19), e 12h às 21h nos domingos (13 e 20).

O evento será a céu aberto, com as carnes preparadas na frente do público, sob o comando de assadores de diversos estados do País.

Os destaques desta edição do Carnivoria são: Bife Chorizo Angus, Texas Brisket, Costela de Chão, Linguiça defumada, Burger, Costelinha BBQ, Salmão pranchado e Cupim no varal. Como acompanhamentos, haverá arroz carreteiro, pão de alho e legumes grelhados.

Shows

A cada dia do Carnivoria, haverá quatro apresentações musicais ao vivo, que também são gratuitas.

Confira a programação:

12/10, sábado



12h – Bebeto Cruz

13h30 – João Santos Trio

16h30 – Profile

19h30 – Vênus



13/10, domingo



12h – Herdeiros

13h – Rock Bee

16h – Black Jam

19h – Rodrigo Morcego



19/10, sábado



12h – Dose

13h30 – Tio Fred

16h30 – Boomers ACDC

19h30 – Overland



20/10, domingo



12h – Sônica

13h – Zé Bob

16h – Supernova

19h – Retroback



SERVIÇO

Festival Carnivoria no RioMar Recife

Quando: Dias 12, 13, 19 e 20 / 12h às 22h, nos sábados; 12h às 21h, nos domingos

Onde: Estacionamento externo do RioMar Recife (com entrada em frente às torres empresariais 1, 2 e 3) | Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife/PE

Acesso gratuito

