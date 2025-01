A- A+

Sabores Diogo Nogueira estreia em novo programa culinário "Diogo na Cozinha", no GNT Primeiro episódio vai ao ar no dia 20 de janeiro, às 21h com Paolla Oliveira e Criolo como convidados

Um bate-papo e receitas em um clima descontraído é a proposta do “Diogo na Cozinha”, novo programa culinário apresentado por Diogo Nogueira, no GNT, com estreia marcada para a próxima segunda (20), às 21h,no GNT e no Globoplay Premium.



Além de cantor, compositor, o agora apresentador Diogo Nogueira abre as portas de sua casa, no Rio de Janeiro, para mostrar suas receitas preferidas de um jeito simples, prático e com o toque especial que usa no dia a dia ao cozinhar para a família e amigos.

Sobre o programa

Em seis episódios, o artista vai compartilhar histórias, dicas e, claro, soltar a voz. Com um olhar de quem é apaixonado pela culinária e traz suas habilidades na cozinha de forma intuitiva, Diogo convida amigos e familiares para um momento de relaxamento.

“A ideia do programa e do formato veio das lives que eu fiz no período da pandemia e também das postagens que faço, das comidinhas que faço para a Paolla, dos doces que eu faço para ela”, conta Diogo.

A cada episódio, o apresentador recebe uma dupla para celebrar a alegria dos encontros e da amizade em clima caseiro de intimidade.



Primeiro episódio

No episódio de estreia, Paolla Oliveira e Criolo são os convidados que provarão um fusilli, como prato principal, e um tradicional pavê, na sobremesa.

“Acho que o público pode esperar o que eu sou, a minha realidade, o meu jeito de ser, minha parte descontraída e minha parte família. Acho que podem esperar um programa bem gostoso de bate-papo, comidinha gostosa e de música popular brasileira”, explica Diogo.

Nas semanas seguintes, Ferrugem e Jorge Vercillo, Sandra Sá e Roberta Sá, Martinho da Vila e Jorge Aragão, Duda Beat e Toninho Geraes, Buchecha e Hamilton de Holanda desfrutam de um momento de conversa acompanhado de receitas saborosas e sobremesas de dar água na boca com o sabor especial das férias.



“Diogo na Cozinha” conta com seis episódios e será exibido toda segunda, às 21h. A atração tem produção da Rio Cinema Digital, direção de Gabriel Mellin e roteiro de Gabriel Mellin e Pedro Bueno.

