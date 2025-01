Sobremesas fit: aprenda receitas saudáveis de banoffee, brownie e bolo saudáveis

A- A+

Que tal matar a vontade de comer um docinho que não faz mal à saúde? Essa é a ideia da influenciadora de life style Marcela Nardez, que ensina variações saudáveis de sobremesas bastante conhecidas: banoffee, brownie e bolo. E melhor é que são receitas bastante práticas, confira.

RECEITAS

Banoffee

Massa:

1 banana amassada

5 colheres de farinha ou flocos de aveia

Recheio:

5 colheres de iogurte natural

2 colheres de doce de leite sem açúcar

Modo de preparo:

Misture a banana amassada com a farinha ou flocos de aveia até formar uma massa homogênea

Coloque a massa em pequenas formas, de porções individuais e leve à airfryer por 10 minutos

Após assar, retire da airfryer e recheie com a mistura de iogurte natural e doce de leite sem açúcar

Finalize decorando com uma rodela de banana e um toque de canela



Brownie proteico

Ingredientes:

1 ovo

1 scoop de whey de chocolate

3 colheres de cacau em pó

2 colheres de iogurte natural

Mel a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, bata o ovo e misture o whey de chocolate, o cacau em pó e 1 colher do iogurte natural

Com a mistura pronta, leve à airfryer por 10 minutos a 180˚C

Finalize decorando com mais uma colher do iogurte e mel a gosto

Bolinho fit

Ingredientes:

2 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de leite zero lactose desnatado

1 ovo

1 colher de sopa de cacau

1 colher de chá de fermento

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea

Coloque em uma forma individual e leve à airfryer por cerca de 8 minutos

