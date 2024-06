J. Borges é o novo homenageado do Movimento Chocolarte

A- A+

O artista plástico e xilogravurista J. Borges é o mais novo homenageado do Movimento Chocolarte. Em evento na noite desta terça (4), na Casa Al.ma, em Olinda, o pernambucano foi anunciado como integrante do hall dos artistas pernambucanos que compõem a Galeria Chocolarte.

A obra de J.Borges escolhida para integrar o projeto foi “Os Pássaros”, confeccionada com chocolate em caramelo e meio amargo.

O evento contou com a presença da imprensa, representantes governamentais, trade turístico, arquitetos, artistas plásticos e artistas da música, como Nena Queiroga, Nega do Babado, Silvério Pessoa, além de pocket show da Mago de Tasso.

Também marcaram presença os mestres Mano de Baé, Lúcia de Nuca e Denis de Nuca e o artista plástico Thiago Ilustra.

Movimento Chocolarte

Idealizado pela confeitaria do Oliveira, sob a liderança do chef confeiteiro Matheus Oliveira e seu sócio Leonardo Carvalho, o Movimento Chocolarte tem por objetivo transformar obras icônicas pernambucanas em criações feitas de chocolate.

O artista J.Borges, natural de Bezerros, é Patrimônio Vivo de Pernambuco. “Nosso Estado é cheio de causos, culturas e gastronomia. Escolhemos desta vez para homenagear, J. Borges pela sua história de vida, suas artes icônicas e seu legado. Ele é um artista mundialmente conhecido pela sua xilogravura que retrata muito da vida e elementos do Nordeste. Viva J. Borges”, diz o chef Matheus Oliveira.

O Movimento já homenageou as obras Leão de Nuca, Cabeça da La Ursa customizada por Tiago Henrique (ilustrador) e as Pinturas Rupestres do Vale do Catimbau. O projeto conta com 15 empresas apoiadoras, sendo 14 pernambucanas.



Veja também

