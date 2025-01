A- A+

Televisão MasterChef Confeitaria abre inscrições para a nova edição do programa; confira os detalhes Reality irá eleger o melhor confeiteiro profissional do País, no segundo semestre deste ano

Estão abertas as inscrições para a nova edição do MasterChef Confeitaria. Profissionais de todo o Brasil podem se candidatar a uma vaga na disputa que inicia gravações entre junho e julho deste ano.

Para participar, os chefs pâtissiers de todo o Brasil devem preencher o formulário disponível no site oficial da TV Band. A emissora, no entanto, não divulgou o prazo para as inscrições desta primeita etapa.

Na primeira edição do reality gastrô, em 2024, os jurados Diego Lozano, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça elegeram Cesar Yukio como o melhor confeiteiro.

Segundo a produção do programa, para a nova temporada estão garantidas as temidas provas de doces, com direito a tensão, correria e jogo de cintura para fugir da eliminação.

