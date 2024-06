Confira quais foram as mudanças nos governos provocadas pela janela eleitoral

A- A+

Com o fim do prazo para desincompatibilização dos cargos públicos das pessoas que pretendem concorrer nas eleições municipais deste ano, a última quinta-feira (6) foi de mudanças no secretariado pernambucano. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que os interessados na disputa deixem as gestões quatro meses antes do pleito, que será realizado no dia 6 de outubro.

O pré-candidato à Prefeitura do Recife apoiado pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), é o agora ex-secretário de Turismo do Estado, Daniel Coelho (PSD). Quem assume a pasta interinamente é Daniel Leite, que até ontem era secretário-executivo de Gestão e Políticas Públicas.

Houve mudança também na Secretaria da Mulher. A ex-titular, Mariana Melo, se afastou da função e é cotada para ser a vice da chapa liderada por Daniel Coelho, pelo PSDB. Também de forma interina, a pasta agora passa a ser comandada por Juliana Gouveia, que era executiva de Políticas para Mulheres. Uma curiosidade sobre Juliana é que ela foi secretária da Mulher de Caruaru durante a gestão de Raquel Lyra como prefeita.

Raquel Lyra diz que tem tempo

A governadora Raquel Lyra (PSDB) afirmou que a decisão sobre a formação da chapa majoritária que vai disputar a Prefeitura do Recife será tomada por meio do diálogo com aliados.

"Daniel vai para uma outra missão e Mariana se prepara também para, possivelmente, assumir uma outra missão. Mas tem tempo. A gente tem um prazo do próprio calendário eleitoral para que as decisões possam ser tomadas num diálogo com os aliados", afirmou, depois de participar de homenagem aos policiais e bombeiros militares recém-promovidos, ontem (6).

Vice no Recife

Cotados para vice na chapa do prefeito do Recife, João Campos (PSB), o chefe de gabinete da prefeitura, Victor Marques (PCdoB), e a secretária de Infraestrutura, Marília Dantas (MDB), foram exonerados dos cargos.

No lugar de Dantas, assume a secretária executiva Debora Feijó. Ela ainda assume o comando da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), que era acumulado pela ex-secretária. O posto de Marques segue vago.

Os gestores ainda foram dispensados de cargos em conselhos que acumulavam. Victor Marques deixou a função de Membro Titular do Conselho de Administração da Autarquia de Urbanização do Recife -URB.

Enquanto Dantas deixa a função de Membro Titular do Conselho Administrativo da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a função de Líder Estratégico da Central de Operações do Recife (COP).

Gravatá

Ainda no âmbito estadual, o assessor especial da Secretaria da Casa Civil, Joaquim Neto (PSDB), também foi exonerado, para entrar na disputa pela Prefeitura de Gravatá, no Agreste. Aliado próximo da governadora Raquel Lyra, ele chegou a presidir o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) no começo da gestão.

Olinda

Havia a especulação de que a ministra da Ciência e Tecnologia do Governo Lula (PT), Luciana Santos (PCdoB), iria deixar o ministério para ser candidata a prefeita de Olinda. Mas, ontem, ela declarou que não vai concorrer.

A gestora, contudo, garantiu que vai participar dos debates sobre o pleito na cidade.

"Naturalmente, o debate sobre Olinda está entre as nossas preocupações. Nós teremos participação ativa na busca por um caminho que devolva à cidade o seu lugar estratégico na política, na economia, na cultura, enfim, no desenvolvimento de Pernambuco", afirmou.

Luciana disse que vai apoiar um nome que ajude o presidente Lula. "Estaremos presentes no processo de escolha de candidaturas e apoiaremos um nome que faça Olinda ser grande de novo e que ajude o presidente Lula a seguir reconstruindo", destacou.

Com a decisão da ministra, a federação Brasil da Esperança, formada por PCdoB, PT e PV, segue com o desafio de definir um nome para a disputa contra a candidata do prefeito, Lupércio (PSD), Mirella Almeida. Ela também se desincompatibilizou da secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Olinda para disputar o pleito, na última quarta-feira (5).

Vice

Ontem, três secretários de Olinda se desincompatibilizaram e estão cotados para a vice de Mirella. Trata-se do secretário de Comunicação, Severino Júnior (Avante), o secretário de Gestão Urbana, Odin Neves (Republicanos), e do diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento, Chiquinho (Solidariedade), que também possui atribuições de secretário.

Com isso, os três nomes ficaram aptos para compor a chapa da pré-candidata, que tem o apoio da governadora Raquel Lyra. Além deles, o presidente do PSDB em Olinda, Evandro Avelar, também é outro nome cotado para a vaga.

Veja também

enchentes Rio Grande do Sul: engenheiros de outros estados ajudam a vistoriar imóveis em Canoas