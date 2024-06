FormaSUS oferece 59 bolsas integrais em cursos de graduação em saúde; saiba como participar

A- A+

O Programa de Formação do Sistema Único de Saúde (FormaSUS) oferece 59 bolsas integrais em cursos de ensino superior na área da saúde, em Pernambuco.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES), há vagas para os cursos de Medicina (27), Enfermagem (16), Fisioterapia (7), Odontologia (1), Farmácia (3), Biomedicina (2) e Psicologia (3).



Os cursos serão ofertados em 16 instituições de ensino particulares, parceiras do programa, nos turnos da manhã, tarde e noite.

Para participar, é necessário ter cursado todos os anos do ensino médio em escolas públicas ou privadas como bolsista integral.

Também é requisito ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021, 2022 ou 2023, e ter tirado acima de zero na redação e pontuação final do Enem igual ou superior a 450 pontos.

As inscrições, que iniciaram nessa terça-feira (11), seguem até o dia 25 de junho, no site do FormaSUS.



No ato de inscrição, o candidato deverá informar a nota de cada componente do exame de apenas um dos últimos três anos, e anexar os seguintes documentos:

- Histórico escolar, ficha modelo 19 ou documento que apresente o registro escolar de todos os anos do Ensino Médio;

- Histórico de notas do Exame Nacional do Ensino Médio, obtido no site do Inep;

- Declaração de bolsista, nos casos dos candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em instituição privada com bolsa integral;

- Documento oficial de identificação com foto frente e verso;

- Comprovante de cadastro no CadÚnico para os Programas Sociais do Governo Federal, para os candidatos que possuam inscrição no CadÚnico.

Há vagas para Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana; além de Vitória de Santo Antão e Escada, na Mata Sul; Nazaré da Mata, na Mata Norte; Caruaru, no Agreste, e em Serra Talhada, no Sertão.

Para a classificação no processo seletivo, será utilizada a média geral final do candidato, calculada considerando os seguintes critérios:



- Pontuação do Enem, que corresponderá 70% da média geral final;

- Comprovação de cadastro no CadÚnico, que corresponderá a 30% da média geral final.

Segundo o edital, o resultado está previsto para ser divulgado no dia 26 de julho. Já o período de matrícula nas instituições de ensino será de 29 a 31 de julho.

