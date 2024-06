A- A+

Fiat Strada retoma a liderança e é o carro mais vendido do Brasil no mês de maio; confira o ranking Volkswagen Polo caiu para o segundo, e o Onix ficou com o terceiro lugar

Com pouco mais de 161 mil automóveis e comerciais leves vendidos, os emplacamentos registrados em maio no Brasil ficaram bem abaixo dos quase 208 mil do mês de abril. Apesar da baixa, a montadora que saiu ganhando foi a Fiat, que retomou o primeiro lugar do ranking com a queridinha Strada. A picape média vendeu 9.974 unidades no último mês.

Depois de alguns meses na frente, o Polo, da VolksWagen, não conseguiu segurar a campeã de vendas e ficou em segundo lugar na lista dos mais vendidos, com 7.794 unidades emplacadas.

VW Polo caiu para o segundo lugar no ranking, Foto: Divulgação/Volkswagen

Completando o pódio, o GM Onix vendeu 6.932 unidade, ficando com o terceiro lugar.

Confira abaixo a lista dos 10 carros mais vendidos do mês de maio:

Modelos Vendas 1 Fiat Strada 9.974 2 VW Polo 7.794 3 GM Onix 6.932 4 Hyundai HB20 6.189 5 VW T-Cross 5.720 6 Fiat Mobi 5.509 7 Nissan Kicks 5.361 8 Hyundai Creta 5.072 9 Fiat Argo 4.995 10 GM Onix Plus 4.845

Mês de maio encerrou com queda nas vendas de veículos no Brasil. Fonte: Fenabrave (dados computados até o dia 28 de maio).

GM Onix ficou em terceiro lugar na lista dos 10 carros mais vendidos do mês de maio. Foto:Divulgação/GM

Marcas mais vendidas

Sem diferença do ranking dos modelos mais vendidos, a Fiat continua na ponta da lista, com a 21,4% das vendas de maio, correspondendo a 34.557 unidades emplacadas, seguida pela VolksWagen, com 15,4%, e a GM, com 14,2%.

Veja o ranking completo:

Montadora Vendas 1 Fiat 34.557 2 VW 24.826 3 GM 22.938 4 Hyundai 14.344 5 Toyota 13.228 6 Nissan 7.317 7 Jeep 7.038 8 Renault 6.013 9 Honda 5.674 10 CAOA Chery 4.368

A única montadora que vendeu mais de 30 mil automóveis em maio foi a Fiat. Fonte: Fenabrave (dados computados até o dia 28 de maio).

