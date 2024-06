A- A+

Em Petrolina, João Campos apoia reeleição de Simão Durando e consolida aliança com o grupo Coelho Prefeito do Recife, que é do PSB, havia recebido apoio do grupo Coelho em setembro do ano passado

Nove meses depois de abrir as portas da prefeitura para abrigar o grupo Coelho de Petrolina, o prefeito do Recife, João Campos, fez o caminho inverso. Levou a capital para o Sertão, formalizando o apoio do PSB à reeleição do prefeito Simão Durando. Ex-vice, ele assumiu a gestão quando Miguel Coelho saiu para disputar o Governo de Pernambuco, em 2022.

Ontem, em evento no Hotel Grande Rio, PSB e União Brasil consolidaram a aliança. “A gente está vivendo um momento histórico”, disse João Campos. Ressaltou que todos têm aprendido com as referências e lembrou de quando o ex-senador Fernando Bezerra Coelho ajudou seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, a construir um projeto político.

Possível candidato ao Governo em 2026, João Campos enfatizou a importância das parcerias. “É dessa forma que a gente vai fazer política, consolidando as alianças e tendo um propósito, sabendo aonde quer chegar.”

A disposição de marcharem juntos ficou evidente também no discurso do ex-prefeito Miguel Coelho. Rememorou que na posse do irmão Antônio Coelho como secretário de Turismo do Recife, em setembro, disse ser uma parceria administrativa com chances de virar política “com o tempo, a paciência e respeitando as divergências.”

Havia apostado que a aliança iria ecoar por todo o Estado e observou o que previu. “A presença de vários prefeitos mostra que há um recado. A palavra está correndo por Pernambuco.”

O sonho de consumo do PSD

O ministro da Pesca e presidente do PSD em Pernambuco, André de Paula, declarou, em entrevista à Rádio Folha FM 96,7, ser um desejo ter a governadora Raquel Lyra (PSDB) na legenda. “O sonho de consumo do PSD, e o meu, é ter Raquel no partido. Uma mulher corajosa, preparada, muito determinada.” E enfatizou a relação em nível nacional entre a gestora e o presidente Gilberto Kassab.

Homenagem

O ex-deputado Gonzaga Patriota foi reverenciado por João Campos em Petrolina. “A gente não estaria aqui hoje se não tivesse também a sua concordância.” Natural de Sertânia, recebe do vereador Romerinho Jatobá, na segunda (17), o título de Cidadão do Recife.

Alternativa

Sem legenda para disputar a Prefeitura de Serra Talhada, o deputado Luciano Duque oficializa amanhã (16) a pré-candidatura do filho Miguel contra a prefeita Márcia Conrado (PT). Miguel Duque preside o Podemos Jovem no Estado. Às 9h, no Centro da cidade.

Argumento

Estar na base do prefeito João Campos e ter dois petistas comandando a Habitação no Recife não evitam cobranças. “Nosso mandato recebe demandas legítimas da população”, justifica a vereadora Liana Cirne (PT), após denunciar falta de manutenção no Habitacional do Cordeiro.

Veja também

FOLHA POLÍTICA Em Petrolina, João apoia reeleição de Simão e consolida aliança com grupo Coelho