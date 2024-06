A- A+

Federação PSOL-Rede larga na Frente e marca convenção no Recife para 20 de julho Dani Portela será oficializada como candidata a prefeita, no primeiro dia de convenções

A Federação PSOL-Rede foi a primeira no Recife a definir a data da convenção para oficializar a disputa pela prefeitura da capital. E marcou logo para o primeiro dia possível: 20 de julho. Também sacramentou o nome da deputada estadual Dani Portela (PSOL) como cabeça da chapa

Se depender do colegiado, o nome do deputado federal Túlio Gadêlha fica descartado para a disputa O parlamentar tenta articular uma composição com a federação nacional.

No documento aprovado em reunião segunda-feira (17), a federação sinaliza que não dará sossego à atual gestão. E já critica a composição do palanque adversário, observando "velhas práticas" e a adesão de siglas como União Brasil, atuando mais à direita.

O que a federação ainda discute é quem ocupará a vaga de vice. A ex-candidata a vice-governadora em 2022 pelo PSOL, Alice Gabino, já teve o nome aceito, mas ainda não aprovado.

Enquanto isso, Dani Portela está nas ruas. Ontem ouviu moradores de Brasília Teimosa, na Zona Sul. Hoje o encontro vai discutir políticas para a juventude. Na Casa Marielle Franco, no Derby, às 18h30.

"Pensamos o Recife coletivamente. Ouvindo os problemas reais de quem constrói a nossa cidade. Os problemas que o filtro do instagram não dá conta de esconder. No dia 20 de julho será um momento de celebração, onde iremos apresentar nosso projeto de cidade construído a muitas mãos e com a cara da gente", destacou Dani Portela.

A candidatura será oficializada na Casa Marielle, a partir das 14h. O período das convenções se estende até 5 de agosto. Procurada, a assessoria do deputado Túlio Gadêlha não respondeu.

Um aceno necessário

A insatisfação de alguns deputados com o não pagamento de emendas e com a distribuição desigual para os municípios deve dificultar a aprovação de propostas do Governo do Estado. A prospecção foi feita pelo deputado Antônio Moraes (PP), em entrevista à Rádio Folha FM 96,7. Ele avalia que o Executivo precisa liberar recursos até o dia 5 de julho, prazo final antes das eleições. Mais três projetos devem ser publicados hoje no Diário Oficial

Reclamação

Duas quadrilhas, uma ciranda e um grupo de coco foram os pedidos da prefeita de Surubim, Ana Célia Farias (PSB), ao Governo do Estado para as festas juninas. Não recebeu nenhum tostão. O apoio chegou do Banco do Nordeste (R$ 150 mil) e do Governo Federal (R$ 350 mil).

Escolha

Pré-candidato a prefeito de Surubim, o deputado Cléber Chaparral tem uma lista com sete nomes para a vice: os ex- prefeitos Túlio Vieira e Murilo Barbosa; o ex- vereador Fred Lafayete; os empresários Júnior Veículo e Emanuel Batista e as mulheres Ana Paula Lopes e Joana Leal.

Segurança

Armar ou não a Guarda Municipal é o tema da audiência pública de hoje, na Câmara do Recife. A proposta é dos vereadores Osmar Ricardo (PT) e Doduel Varela (PSD). A partir das 10h.

