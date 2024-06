João Campos e Gleide Ângelo devem se reunir para traçar rumos do PSB em Olinda

A- A+

Uma reunião na próxima semana entre a deputada estadual Gleide Ângelo e o prefeito do Recife, João Campos, deve ajudar o PSB a definir o rumo nas eleições de Olinda. Quando em novembro do ano passado, a deputada assumiu a Comissão Provisória do partido no município, recebeu a missão de organizar a casa.

Sua posse prestigiada sinalizou uma pré-candidatura a prefeita. Pesquisas internas apontam seu favoritismo. A delegada se colocou à disposição. Mas o calor das boas-vindas esfriou.

Nos corredores da Assembleia, comenta-se que o PSB não teria garantido apoio financeiro e a parlamentar se sentiu preterida. Conhecida como a "delegada dos casos impossíveis", elegeu-se deputada em 2018 com 412.636 votos.

Quatro anos depois, teve 118.869 votos, pouco mais de 10% (11.992) em Olinda, mas continuou sendo destaque. Desestimulada, já teria sido orientada a, no tempo certo, sair do partido.

A sigla deve disputar majoritária em 79 municípios, incluindo seu nome. Sobre a verba, fontes do PSB informam que capitais são prioridade, mas cidades do Grande Recife estão na lista, e mulheres candidatas contam com fundo especial.

Observam que a deputada não fez um discurso sequer em referência a Olinda. Nem citou nas inserções para a TV. Não articulou filiações nem chapa para a Câmara.

Outros líderes cuidaram disso. A legenda terá 18 candidaturas (12 homens e seis mulheres), mesmo número da federação PT, PV e PCdoB. E conseguiu filiar o vereador Tonny Magalhães, eleito em 2020 pelo PSD. Com Gleide, o PSB aposta na eleição de até três parlamentares. Sem ela, um ou dois.

Feliz e honrada

Filiada ao PSDB desde o fim de 2023, a ex-secretária da Mulher Mariana Melo disse estar honrada por ter sido lembrada como possível candidata a vice no Recife, na chapa do ex-secretário Daniel Coelho. Como não há nada definido, fica à disposição do partido. Mariana saiu do Governo exatamente um ano após ter entrado.

Entregas

Mutirão de limpeza abre, às 8h, maratona de 24 horas de serviços em Jaboatão. Ideia do prefeito Mano Medeiros (PL) é vacinar, entregar escadarias e iluminação, vistoriar limpeza e unidade de saúde. Até as 8h do domingo com café no Mercado de Cavaleiro.

Reforço

Federação PSOL-Rede anuncia hoje apoio ao pré-candidato a prefeito de Jaboatão Elias Gomes (PT), aumentando para 9 o número de legendas aliadas. Será no Hotel Barramares, Piedade, às 10h.

Novas regras

Seminário sobre as eleições reunirá, entre outros, os advogados Delmiro Campos e Paulo Pinto, o diretor do TRE Orson Lemos e a desembargadora Mariana Vargas. Terça (11), no Auditório Sérgio Guerra, na Alepe, das 8h às 17h. .

