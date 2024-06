A- A+

Os recados no Título de Cidadão do Recife ao presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto Em solenidade prestigiada, presença do prefeito João Campos reforça afinidades e aliança que vem sendo consolidada

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto (PSDB), ganhou ontem mais que o Título de Cidadão do Recife. A presença do prefeito João Campos (PSB) na prestigiada solenidade, na Câmara de Vereadores, revelou que o deputado, natural de Canhotinho, no Agreste, tem ampliado as alianças políticas e se aproximado cada vez mais do principal adversário da governadora Raquel Lyra (PSDB).

A expectativa é de que sua correligionária tenha João Campos como principal concorrente em 2026. “A história de vida dele tem relação direta com o Recife. No papel de presidente da Alepe trabalha por Pernambuco, pelo Recife e pelas cidades. Reconheço a trajetória de Álvaro”, disse o prefeito do Recife que em maio visitou a Masterboi, empresa viabilizada em Canhotinho com ajuda do deputado. João Campos vem deixando clara a proximidade desde que ajudou a resolver a polêmica do ICMS entre os municípios, ano passado.

Há 34 anos no Recife, o ex-prefeito de Canhotinho duas vezes ressaltou afinidades com a capital e responsabilidades que chegaram. “Eu, que sou da boemia, vi que Recife também era. Posso dizer que tivemos, desde o início, um encontro de almas. De almas festeiras”, atestou Álvaro Porto, acrescentando ser a cidade lugar de trabalho, crescimento profissional e acontecimentos que marcaram sua vida.

A homenagem foi proposta pelo vereador Victor André Gomes (PV), amigo do deputado e integrante da base política do prefeito João Campos. “É uma forma de retribuir o trabalho incansável desse deputado em defesa de pautas como segurança e saúde, em todo o Estado e especificamente no Recife.” Parlamentares, secretários, prefeitos e representantes dos poderes prestigiaram o evento.

Ao ocupar a tribuna da Alepe pela primeira vez após voltar da licença-maternidade, a líder da oposição, Dani Portela (PSOL), fez um discurso incisivo sobre a mulher na política. “A maternidade nunca impediu qualquer mulher de estar onde ela quiser estar”, enfatizou, segurando nos braços, Jorge, de 4 meses. Agradeceu o apoio dos pares e registrou a importância da comunidade para criar os bebês. “Convido essa Assembleia a fazer parte dessa aldeia”, sentenciou. Terminou o discurso com a Oração de São Jorge.



Em pronunciamento com cerca de 20 minutos, o deputado Luciano Duque revelou o quanto o apoio da líder do Solidariedade Marília Arraes à reeleição de Márcia Conrado (PT) em Serra Talhada mexeu em sua rotina. “Não guardarei mágoas. Só dei apoio e recebi punhalada que vai demorar a cicatrizar”, disse o ex-prefeito de Serra, que dia 24 lançou-se pré-candidato ao 3º mandato como gestor do município, mas teve legenda negada pela ex-aliada.



A Alepe aguarda o projeto do Governo do Estado que aumenta o salário dos trabalhadores em Educação. A proposta foi aprovada pela categoria em assembleia há uma semana e propõe reajustes que vão de 3,5% a 15%.

