Vinicius Castello faz articulações em Brasília e espera apoio do PSB a sua pré-candidatura em Olinda Decisão do PSB em Olinda passa pelas negociações em torno da vice de João Campos no Recife

Um encontro com quem lhe permitiu ser pré-candidato à Prefeitura de Olinda. O vereador Vinicius Castello (PT) visitou a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB). A decisão dela de não disputar outra vez as eleições consolidou seu nome como representante das forças mais à esquerda no município.

Desde terça-feira, a convite dos senadores Humberto Costa e Teresa Leitão, o parlamentar em primeiro mandato transita pelos corredores do Congresso Nacional e de ministérios. Só volta amanhã.

"Tenho os pés no chão. Reconheço minhas potencialidades e minhas limitações e sei que Olinda é uma cidade estratégica para a Região Metropolitana, para Pernambuco e para o Brasil", afirma Vini Castello, cuja trajetória política começou nos movimentos sociais e estudantil.

Depois de ser referendado pela Federação PT, PV e PCdoB, espera o apoio do PSB. A deputada estadual Gleide Ângelo está em Brasília hoje e é provável que participe de discussões sobre o assunto. Quando foi convidada para organizar o partido em Olinda, a deputada seria o nome natural para a disputa.

Colocou-se à disposição da legenda. Mas o PSB teria desistido dela, em razão de uma composição que passa pelas eleições no Recife. A deputada diz estar tranquila e seguirá a decisão da sigla.

"Ter o PSB é importante. E Gleide é muito respeitada em Olinda. Já nos conhecemos antes de entrarmos para a política e estou ciente de que estamos aqui para agregar e não, afastar", diz o vereador que teve 2.007 votos em 2020 e na disputa para deputado, dois anos depois, conquistou 22.713 votos.

Oportunidade desperdiçada

Embora esteja ao lado do pré-candidato a prefeito de Caruaru José Queiroz (PDT), a deputada Rosa Amorim (PT) lamentou ontem que o Partido dos Trabalhadores não tenha lançado candidatura própria na Capital do Forró. Ela era um dos nomes que pleiteavam o espaço. “Seria um bom momento para a cidade, o PT está num bom momento”, declarou em entrevista à Rádio Folha FM 96.7. E vibrou com a decisão do partido de ter Vinicius Castello em Olinda.

Uníssono

O ex-prefeito Miguel Coelho, o prefeito de Petrolina, Simão Durando, os deputados federais Fernando Filho e Mendonça Filho prestigiaram, na terça à noite, a posse do novo presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, e do vice ACM Neto, ex-prefeito de Salvador. Apostam que o momento é de renovação e de transformações para o país.

Urgência

As Comissões de Constituição e Justiça, a de Finanças e a de Administração da Assembleia Legislativa farão reunião extraordinária na próxima segunda. Vão apreciar os projetos do Executivo que reajustam os salários de servidores. As propostas devem ser votadas em plenário na terça.

