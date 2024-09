30 anos de ''Friends'': Exposição imersiva chega a São Paulo em novembro; veja detalhes

A- A+

A série Friends esta completando 30 anos, e São Paulo será a primeira cidade da América Latina a receber a exposição interativa The Friends Experience. Com sets recriados da série e réplicas de acessórios e figurinos, a mostra permite, por exemplo, visitar o apartamento de Monica e tirar uma foto no sofá do Central Perk, café onde o grupo de amigos costumava se reunir.

A mostra ficará em cartaz de novembro de 2024 a março de 2025, no Shopping Cidade São Paulo. A estreia ainda não tem dia anunciado, mas já é possível deixar o nome em uma lista de espera. Além disso, clientes do Nubank terão acesso a uma pré-venda exclusiva de ingressos.

Enquanto a exposição não chega, até o dia 22 de setembro os fãs podem tirar fotos nas icônicas portas roxas do seriado, que foram espalhadas em quatro localidades da capital paulista: na sede do Nubank, na Av. Rebouças; no Parque Ibirapuera; na praça Oswaldo Cruz (na Avenida Paulista); e no Shopping Cidade São Paulo.

Em cinco anos, a The Friends Experience já viajou para 25 locais em oito países, entre eles Nova York, Boston e Londres. A mostra diz ser adequada para todas as idades e contar com espaços acessíveis para pessoas em cadeiras de rodas.

