9º Festa Literária Internacional de Maricá tem convidados da África, América Central e Europa

Chegando à sua nona edição nesta sexta-feira (1º), Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) traz escritores da África, América Central e Europa até o dia 10/11. Com homenagem ao cartunista Ziraldo (1932-1924), o evento será realizado na orla do Parque Nanci, com palestras, debates, shows e outras atividades.

Entre os convidados internacionais, estão nomes como o angolano José Eduardo Agualusa, o português (de origem angolana) Valter Hugo Mãe e a cubana Teresa Cárdenas. A lista de autores brasileiros conta como nomes como Itamar Vieira Junior, Ailton Krenak, Conceição Evaristo, Luiz Antônio Simas e Thalita Rebouças.

A programação também terá a participação dos cartunistas Aroeira e Miguel Paiva; os cantores Paulinho Moska, Vanessa da Matta, Roberta Sá e MV Bill; e os atores Tuca Andrada, José de Abreu e Letícia Sabatella, entre outros.

