A- A+

LITERATURA Escritora Han Kang vende mais de um milhão de livros na Coreia do Sul, após levar Nobel Autora tem seu romance de maior sucesso, ''A vegetariana'', também publicado no Brasil

Mais de um milhão de exemplares de livros da escritora Han Kang, primeira sul-coreana a vencer o Nobel de Literatura, foram vendidos no país desde que a Academia Sueca anunciou o prêmio na semana passada, anunciaram nesta quarta-feira as livrarias da nação asiática.

Han, 53 anos, é a primeira asiática a receber o prêmio de maior prestígio literário do planeta. A Academia Sueca afirmou que sua obra é caracterizada por "sua intensa prosa poética, que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana".



O anúncio do prêmio causou grande sensação na Coreia do Sul e os sites das livrarias e editoras entraram em colapso quando milhares de pessoas tentaram comprar seus livros.

Ao menos 1,06 milhão de exemplares, incluindo edições eletrônicas, foram vendidos até a manhã desta quarta-feira desde o anúncio do Prêmio Nobel na quinta-feira da semana passada, informaram à AFP três importantes redes de livrarias e varejistas: Kyobo, Aladin e YES24.



— Há uma venda sem precedentes dos livros de Han Kang. É algo nunca visto — declarou à AFP Kim Hyun-jung, porta-voz da livraria Kyobo.



A livraria on-line Aladin informou que as vendas dos livros de Han multiplicaram por 1.200 na comparação com o mesmo período do ano passado e também impulsionou a compra de obras de outros autores sul-coreanos.

Han se tornou conhecida internacionalmente com o livro "A Vegetariana" (2007, também publicado no Brasil), que recebeu o Man Booker Prize em 2016, um dos principais prêmios literários da língua inglesa.

Veja também

MÚSICA REC'n'Play : Saiba quais nomes da música pernambucana participam da etapa LET's Play