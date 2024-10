Cher é elogiada como ícone fashion durante desfile da Victoria's Secret

A- A+

Difícil superar Cher. Esse é o comentário de muita gente que acompanhou, em Nova York, na última terça-feira (15), o desfile de moda da Victoria's Secret, grife americana de lingeries que voltou a realizar eventos com apresentações apoteóticas das coleções de sutiãs e calcinhas após um longa crise econômica enfrentada, nos últimos anos, pela empresa.



Na ocasião, equanto as modelos conhecidas como "angels" circulavam pela passarela, a cantora de 78 anos — tida até hoje como um dos maiores ícones fashion, segundo estilistas e profissionais do ramo — entoava, no centro do palco, sucesso da carreira, entre os quais "Believe", "After all" e "If I could turn back time".

Mas, afinal, por que Cher é considerada um dos principais baluartes da moda nos EUA e no mundo? Desde o início da carreira, quando estourou com o hit "I got you babe", na segunda metade da década de 1960, ainda no duo Sonny & Cher, a californiana mostrou que falava com a voz e sobretudo com o corpo.



Os looks extravagantes e inusitados criaram uma estética própria, mas também se firmaram como expressão política. Foi ela, por exemplo, que tornou popular a minissaia na Terra do Tio Sam.



E mais. Nos anos 1970, peitou a sociedade machista da época ao aparecer na TV com a barriga de fora. Daí pra frente, tornaram-se populares vestuários como croppeds, tops, blusas curtas de alça...

De gosto duvidoso ou não, as roupas usadas pela cantora sempre fizeram história. Na cerimônia do Oscar de 1986 vestiu um top curtíssimo, saia e um gigantesco adereço na cabeça, obra do estilista americano Bob Mackie. Deu o que falar. Tanto que até hoje a foto circula por aí.



Em 1975, ela assumiu o comando de um programa de TV, na emissora americana CBS, em que recebia convidados e, óbvio, desfilava com alguns de seus looks icônicos.

Namorado: das passarelas para a vida

Foi o universo da moda, aliás, que a fez se apaixonar pelo rapper Alexander Edwards, de 38 anos, recentemente. Os dois se conheceram depois de se esbarrarem na Semana de Moda de Paris, em 2022. De lá pra cá, estreitaram os laços e iniciaram um namoro.



A cantora, aliás, faz questão de levar o companheiro para onde quer que vá. E lá estava ele, ao lado da artista, no evento promovido pela Victoria's Secret, na noite da última terça-feira (15). "Vai ser difícil superar esse desfile com a Cher", comentou uma usuária do X. "A Cher nesse evento é tão icônico", celebrou outra pessoa, na mesma plataforma.

Quando questionada sobre "velhice" — e também sobre a diferença de 40 anos de idade com o namorado —, ela vai direto ao ponto. "Ok, alguém por favor me diga: quando eu vou me sentir velha? Isso é ridículo. Continuo ouvindo esses números [relacionados a idade], mas honestamente não consigo entendê-los", respondeu, por meio de um post no X, recentemente. Certeira.

