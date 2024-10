Feira do Livro "Ler ELGA" ocorre em São Lourenço da Mata, nesta sexta-feira (1°)

A- A+

A 4ª edição da feira do livro promovida pela Escola Estadual Dr. Leôncio Gomes de Araujo, a “Ler ELGA”, acontece nesta sexta-feira (1°), na Praça Beto Tonha (conhecida como Praça da Bela Vista), em São Lourenço da Mata, das 10h às 15h.

Na programação terá Contação de História, Oficina de Desenho, Grafite, Atividades Esportivas e Exposição dos Protótipos do Corpo Humano. As atividades foram preparadas com o intuito de fazer com os alunos leiam gêneros textuais variados, a partir de algumas dinâmicas que haverá no local.

O tema do “Ler ELGA” deste ano fará uma homenagem ao cartunista brasileiro Ziraldo Alves Pinto, autor do livro “O Menino Maluquinho”, um dos títulos infantis mais conhecidos e aclamados.

A iniciativa pretende estimular a leitura e resgatar a autoestima dos alunos. Ao todo, 262 alunos junto com professores e funcionários da escola vão participar de um dia exclusivo para a leitura.

A gestora da Escola Estadual Dr. Leôncio Gomes de Araujo, Suzana Varela, destacou a importância deste evento para a comunidade escolar e a região.

“Sendo uma grande apoiadora da leitura, este projeto visa fomentar a leitura. Por isso, disponibilizamos todos os livros da biblioteca para expor na praça. Essa ação estimula e nos direciona para um dia de dedicação exclusiva à leitura. Esse ano ganhamos um reforço de professores da educação inclusiva que vem colaborando para a realização das atividades e fomento a leitura”, destacou a gestora.

Sobre o Projeto Leitura na Praça Ler ELGA

O projeto Leitura na Praça nasceu em 2016, a partir de um desafio lançado pelos educadores das matérias de Língua Portuguesa e Matemática. Eles propuseram que os alunos da escola criassem diversos tipos de brincadeiras e dinâmicas voltadas para as duas áreas do conhecimento.

A ideia deu certo, pois os alunos produziram várias dinâmicas e brincadeiras ligadas às matérias, seguindo as orientações dos professores, que, logo em seguida, pensaram em expandir o material produzido pelos alunos a toda comunidade.

