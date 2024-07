A- A+

PREMIAÇÃO 'A amiga genial', de Elena Ferrante, é eleito o melhor livro do século, veja todos os 100 New York Times listou as melhores obras publicadas desde 2000; conheça as 10 primeiras

O jornal americano The New York Times publicou uma lista com os 100 melhores livros do século XXI. As bras foram escolhidas por 503 escritores de ficção e não ficção, poetas, críticos e amantes de livros — entre eles Stephen King, Sarah Jessica Parker, Nick Hornby, Sarah MacLean, Junot Díaz e Scott Turrow.

Liderando a lista, está “A Amiga Genial”, de Elena Ferrante, primeiro livro de sua Tetralogia Napolitana; A escritora também figura no rol com "História da menina perdida", último volume da série, na 80ª posição, e o romance "Dias de abandono", em 92º lugar.

O vice-campeão foi “The warmth of other suns: the epic story of America’s great migration”, de Isabel Wilkerson, ainda não publicado no Brasil, que narra o êxodo de milhões de cidadãos negros do Sul para o Norte dos Estados Unidos. Com a medalha de bronze, “Wolf Hall”, de Hilary Mantel, protagonizado por Thomas Cromwell, o principal conselheiro do rei Henrique VIII da Inglaterra.

O top 10 inclui ainda "2666"de Roberto Bolaño, na 6ª posição, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2017, “Não me abandone jamais”, de Kazuo Ishiguro, em 9º, e o ganhador do Pulitzer de 2005 “Gilead”, de Marilynne Robinson, em 10º. Não há brasileiros na lista.

Em colaboração com o Upshot, o NYT pediu que cada um dos entrevistados nomeasse os 10 melhores livros publicados desde 1º de janeiro de 2000: o critério de “melhor” ficou a cargo de cada um. Para alguns, significava simplesmente “favorito”. Para outros, livros que durariam gerações. Depois de votar, os entrevistados tiveram a opção de responder a uma série de perguntas onde escolheram seu livro preferido entre dois títulos selecionados aleatoriamente. Os dados foram combinados com as contagens de votos para criar a lista dos 100 melhores livros.

Confira a lista completa

"A amiga genial", de Elena Ferrante, ed. Biblioteca Azul

"The warmth of other suns", de Isabel Wilkerson, ed. Vintage Books

"Wolf Hall", de Hilary Mantel, ed. Todavia

"O mundo conhecido", de Edward P. Jones, ed. José Olympio

"As correções", de Jonathan Franzen, ed. Companhia das Letras

"2666", de Roberto Bolaño, ed. Companhia das Letras

"The undergound railroad - Os caminhos para a liberdade", de Colson Whitehead, ed. HarperCollins

"Austerlitz", de W.G. Sebald, ed. Companhia das Letras

"Não me abandone jamais", de Kazuo Ishiguro, ed. Companhia das Letras

"Gilead", de Marilynne Robinson, ed. Edições Vida Nova

"A fantástica vida breve de Oscar Wao", de Junot Díaz, ed. Record

"O ano do pensamento mágico", de Joan Didion, ed. HarperCollins

"A estrada", de Cormac McCarthy, ed. Alfaguara

"Esboço", de Rachel Cusk, ed. Todavia

"Pachinko", de Min Jin Lee, ed. Intrínseca

"As incríveis aventuras de Kavalier e Clay", de Michael Chabon, ed. Record

"O vendido", de Paul Beatty, ed. Todavia

"Lincoln no limbo", de George Saunders, ed. Companhia das Letras

"Say nothing", de Patrick Radden Keefe, ed. William Collins

"Erasure", Percival Everett, ed. Faber & Faber

"Evicted", de Matthew Desmond, ed. Crown

"Em busca de um final feliz", de Katherine Boo, ed. Novo Conceito

"Ódio, amizade, namoro, amor, casamento", de Alice Munro, ed. Biblioteca Azul

"The overstory", de Richard Powers, ed. W. W. Norton & Company (será publicado pela Todavia)

"Random family", de Adrian Nicole LeBlanc, ed. Scribner

"Reparação", de Ian McEwan, ed. Companhia das Letras

"Americanah", de Chimamanda Ngozi Adichie, ed. Companhia das Letras

"Atlas de nuvens", de David Mitchell, ed. Companhia das Letras

"O último samurai", de Helen DeWitt, ed. Rocco

"Sing, unburied, sing", de Jesmyn Ward, ed. Scribner (será publicado pela Carambaia)

"Dentes brancos", de Zadie Smith, ed. Companhia das Letras

"A linha da beleza", de Alan Hollinghurst, ed. Nova Fronteira

"Salvage the bones", de Jesmyn Ward, ed. Bloomsbury Publishing PLC (será publicado pela Carambaia)

"Cidadã: uma lírica americana", de Claudia Rankine, ed. Jabuticaba

"Fun home: uma tragicomédia em família", de Alison Bechdel, ed. Todavia

"Entre o mundo e eu", de Ta-Nehisi Coates, ed. Objetiva

"Os anos", de Annie Ernaux, ed. Fósforo

"Os detetives selvagens", de Roberto Bolaño, ed. Companhia das Letras

"A visita cruel do tempo", de Jennifer Egan, ed. Intrínseca

"F de falcão", de Helen Macdonald, ed. Intrínseca

"Small things like these", de Claire Keegan, ed. Faber & Faber

"Breve história de sete assassinatos", de Marlon James, ed. Intrínseca

"Pós-guerra: História da Europa desde 1945", de Tony Judt, ed. Objetiva

"A quinta estação", de N.K. Jemisin, ed. Morro Branco

"Argonautas", de Maggie Nelson, ed. Autêntica

"O Pintassilgo", de Donna Tartt, ed. Companhia das Letras

"Compaixão", de Toni Morrison, ed. Companhia das Letras

"Persépolis", de Marjane Satrapi, ed. Quadrinhos na Cia

"A vegetariana", de Han Kang, ed. Todavia

"Confiança", de Hernan Diaz, ed. Intrínseca

"O fio da vida", de Kate Atkinson, ed. Globo Livros

"Sonhos de trem", de Denis Johnson, ed. Companhia das Letras

"Fugitiva", de Alice Munro, ed. Biblioteca Azul

"Dez de dezembro", de George Saunders, ed. Companhia das Letras

"O vulto das torres", de Lawrence Wright, ed. Companhia das Letras

"Os Lança-Chamas", de Rachel Kushner, ed. Intrínseca

"Nickel and Dimed", de Barbara Ehrenreich, ed. Metropolitan Books

"Stay True", de Hua Hsu, ed. Doubleday Books

"Middlesex", de Jeffrey Eugenides, ed. Companhia das Letras

"Pesado", de Kiese Laymon, ed. Dublinense

"Demon Copperhead", de Barbara Kingsolver, ed. HarperCollins (será publicado pela Morro Branco)

"10:04", de Ben Lerner, ed. Rocco

"Veronica", de Mary Gaitskill, ed. Serpent's Tail

"The great believers", de Rebecca Makkai, ed. Penguin Books

"Complô contra a América", de Philip Roth, ed. Companhia das Letras

"We the animals", de Justin Torres, ed. Mariner Books

"Longe da árvore", de Andrew Solomon, ed. Companhia das Letras

"O amigo", de Sigrid Nunez, ed. Instante

"A nova segregação", de Michelle Alexander, ed. Boitempo

"All Aunt Hagar's children", de Edward P. Jones, ed. Amistad

"Trilogia de Copenhagen: Infância, juventude e dependência", de Tove Ditlevsen, ed. Companhia das Letras

"O fim do homem soviético", de Svetlana Aleksiévitch, ed. Companhia das Letras

"The passage of power", de Robert Caro, ed. Vintage

"Olive Kitteridge", de Elizabeth Strout, ed. Companhia das Letras

"Passagem para o Ocidente", de Mohsin Hamid, ed. Companhia das Letras

"Amanhã, amanhã, e ainda outro amanhã", de Gabrielle Zevin, ed. Rocco

"Um casamento americano", de Tayari Jones, ed. Arqueiro

"Septology", de Jon Fosse, ed. Transit Books (será publicado pela Fósforo)

"Manual da faxineira", de Lucia Berlin, ed. Companhia das Letras

"História da menina perdida, de Elena Ferrante, ed. Biblioteca Azul

"Pulphead", deJohn Jeremiah Sullivan, ed. Companhia das Letras

"Temporada de furacões", de Fernanda Melchor, ed. Mundaréu

"Quando deixamos de entender o mundo", de Benjamín Labatut, ed. Todavia

O imperador de todos os males", de Siddhartha Mukherjee, ed. Companhia das Letras

"Pastoralia", de George Saunders, ed. Riverhead Books

"Frederick Douglass: prophet of freedom", de David W. Blight, ed. Simon & Schuster

"Destransição, baby", de Torrey Peters, ed. Tordesilhas

"The collected stories of Lydia Davis", de Lydia Davis, ed. Picador USA

"O Retorno – Pais, filhos e a Terra ao meio", de Hisham Matar, ed. Âyiné

"O simpatizante", de Viet Thanh Nguyen, ed. Alfaguara

"A marca humana", de Philip Roth, ed. Companhia das Letras

"Dias de abandono", de Elena Ferrante, ed. Biblioteca Azul

"Estação Onze", de Emily St. John Mandel, ed. Intrínseca

"Sobre a beleza", de Zadie Smith, ed. Companhia das Letras

"Tragam os corpos", de Hilary Mantel, ed. Todavia

"Vidas rebeldes, belos experimentos", de Saidiya Hartman, ed. Fósforo

"Men we reaped", de Jesmyn Ward, ed. Bloomsbury USA (será publicado pela Carambaia)

"Bel canto", de Ann Patchett, ed. Intrínseca

"Como ser as duas coisas", de Ali Smith, ed. Companhia das Letras

"Árvore de fumaça", ed. Denis Johnson, Companhia das Letras

