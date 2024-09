A- A+

CINEMA ''A Era do Gelo 6'' foi confirmado por John Leguizamo, voz original do Sid Ator revelou a novidade em participação em podcast

Uma boa notícia para os fãs da animação "A Era do Gelo". Segundo o ator John Leguizamo, voz original do Sid na franquia, revelou que "A Era do Gelo 6" está a caminho. A novidade foi contada durante participação do podcast "Wait, Wait, Don’t Tell Me", produzido pela NPR.

"Estamos prestes a fazer 'A Era do Gelo 6'", disse o ator no podcast.

Apesar da afirmação de Leguizamo, a Disney não confirmou a realização do longa, que seria o primeiro desde que a companhia fechou o estúdio de animação Blue Sky.

Se confirmado, o longa será o número seis da saga principal, mas o sétimo no total. Em 2022, foi lançado o spin-off "A Era do Gelo: As aventuras de Buck", exclusivamente no Disney+.

Lançado em 2001, o primeiro "A Era do Gelo" faturou US$ 383 milhões nas bilheterias mundiais e recebeu uma indicação ao Oscar de melhor animação. O filme ganhou as continuações "A Era do Gelo 2" (2006), "A Era do Gelo 3" (2009), "A Era do Gelo 4" (2012) e "A Era do Gelo: o Big Bang" (2016).

O brasileiro Carlos Saldanha foi codiretor do longa original e diretor dos capítulos 2 e 3 da franquia. No Brasil, Sid contou com a voz de Tadeu Mello.

