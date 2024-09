A- A+

REALITY SHOW A Fazenda: Sacha e Fernando discutem após Prova de fogo "Foi estratégia de jogo para eu não arranjar atrito com outra pessoa", disse o Fazendeiro da Semana

Sacha Bali e Fernando Presto discutiram após o fim da Prova de Fogo deste domingo (22), no reality show A Fazenda 16, da Record.



Em determinado momento, Fernando, que é o fazendeiro da semana, justificou seu comportamento em determinado momento: "Foi estratégia de jogo para eu não arranjar atrito com outra pessoa"

Sacha não gostou: "Então você fale isso! Fale isso! Não fale 'você me colocou lá'. Porque era um grupo de cinco. Porque a casa inteira te acha uma cobra, Fernando!"



"Sabe o que eu acho da opinião das outras pessoas? Não ligo", respondeu o colega. Bali, então, o provocou novamente: "Engraçado, porque na festa você estava em prantos, desesperado com o que as pessoas estavam achando de você lá fora".

Veja também

ASTROS "O encontro aconteceu": fãs comemoram foto de Cauã Reymond com Madonna após troca de likes