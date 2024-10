A- A+

MÚSICA Adriana Calcanhotto fala sobre a condição da mulher no mundo e revela ter stalker Em entrevista à jornalista Maria Fortuna no videocast 'Conversa vai, conversa vem', cantora e compositora comenta ainda sobre o lugar do amor em sua vida hoje

A cantora e compositora gaúcha Adriana Calcanhotto, de 59 anos, revelou em entrevista à jornalista Maria Fortuna que sofre com a perseguição de stalkers. Durante sua participação no videocast "Conversa vai, conversa vem", do jornal OGLOBO, a artista comentou sobre a existência de homens que a monitoram de forma obsessiva na vida real e nas redes.

Foi no momento em que a jornalista perguntou sobre a condição de ser mulher no mundo de hoje:

- Mais difícil do que devia ser. Tem que ficar se impondo. Todas estamos batalhando, mas já poderia estar muito melhor. Tenho stalkers, há anos. É o inferno - definiu ela.

Em seguida, Adriana foi indagada sobre como lida com a situação:

- Lido pessimamente. É da condição de ser mulher, não de ser conhecida. Sou uma mulher branca, não sou mais jovem e sou acometida por isso. Fico pensando nas mulheres não brancas, não conhecidas, sobretudo nas mulheres trans. É uma luta diária e sem fim para não ser morta, abusada, invadida, desconsiderada.

A artista, que perdeu a companheira, Susana de Moraes em 2015, falou ainda sobre o lugar do amor em sua vida agora:

- O amor é revolucionário. Por amor, a gente muda. Quando mudamos, as coisas mudam, o mundo muda. Qualquer tipo de amor faz isso. Materno, paterno, romântico, de amizade, pelas causas, pela Humanidade. Estou no mood amor pelas crianças, pelo que elas podem. Uma vez provocadas, podem mais ainda do que acham que podem. Bem nutridas de amor e de coisas lúdicas, talvez, tenham mais ferramentas para lidar com o que têm que lidar, que não é pouca coisa.

Na entrevista, Adriana destrincha "O quarto", novo disco da Partimpim, seu heterônimo infantil lançado na última quinta-feira (10). Show, Partimpim só voltará a fazer em 2025, quando Adriana retornar de temporada na Universidade de Coimbra, Portugal, onde pesquisará a inteligência artificial na composição. Mas, antes disso, Adriana faz (como Adriana mesmo) apresentação com a Orquestra Sinfônica Brasileira no Projeto Aquarius no Rio, dia 2 de novembro. Vai cantar ao lado da baiana Luedji Luna.

Veja também

STREAMING ''Orgulho e Preconceito'' vai ganhar spin-off focada na irmã da protagonista