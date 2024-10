Adriana Lima volta à passarela da Victoria's Secret nesta terça (15)

A- A+

A noite desta terça-feira (15) será de retornos: Adriana Lima voltará à passarela da Victoria’s Secret no regresso das apresentações de coleções apoteóticas da marca de lingeries — que ainda contará com um show de Cher. Nos últimos dias, internautas já têm feito diversas publicações em que comemoram a retomada da parceria: "The queen is back”.



A supermodelo baiana, de 43 anos, foi confirmada como uma das angels da grife norte-americana depois de um período de seis anos, que muitos acreditaram que seria sua aposentadoria definitiva do posto."Querida Victoria, obrigada por ter me mostrado o mundo, dividido segredos e, o mais importante, não ter apenas me dado asas, mas me ensinado a voar", disse ela ao se despedir.



O Victoria's Secret Fashion Show teve a sua última edição realizada em 2018, muito em razão das críticas pela falta de representatividade no espetáculo. Depois, houve um hiato de cinco anos até ser confirmado o retorno neste ano.Um ano antes, em 2017, Adriana havia feito uma publicação um tanto enigmática sobre o trabalho com moda.



Em um post que causou polêmica à época, ela afirmou que não iria mais tirar as suas roupas por causas vazias. Diversos internautas atrelaram o texto ao que Adriana fazia em marcas como a própria Victoria's Secret, na qual desfilava com lingeries (por óbvio). Ela trabalhou para a grife durante 19 anos, entre 1999 e 2018.



“Também tenho minhas próprias inseguranças, e não tenho mais medo de expressá-las, pois fazem parte de mim. Meu trabalho me coloca sob tanta pressão para parecer de um jeito específico. Estive pensando como nós, mulheres, temos que carregar tanto peso... Estou cansada das imposições”, escreveu.



"Estou cansada das imposições, nós, como mulheres, não podemos continuar vivendo em um mundo com valores tão superficiais. Não é justo para nós, além de ser injusto, não é saudável, física e mentalmente, o que a sociedade está nos impondo, como devemos ser, nos comportar, nos parecer... Eu quero mudar isso."

"Todo dia da minha vida eu acordo pensando: 'Como estou? Serei aceita no meu trabalho?' Percebi que a maioria das mulheres provavelmente acorda todos os dias tentando se encaixar em um estereótipo que a sociedade, as redes sociais e a moda impõem... e pensei que essa não é uma maneira de viver, e além disso... não é saudável física e mentalmente. Então, decidi fazer essa mudança. Eu não vou mais tirar minhas roupas por uma causa vazia”, disse.



Ao longo dos 19 anos, Adriana se tornou a modelo que mais desfilou para a Victoria's Secret, além de ser a brasileira que mais estampou as campanhas da marca e esteve em seus desfiles.

