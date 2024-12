Advogados revelam "maior medo" de Johnny Depp e expõem bastidores de julgamento contra Amber Heard

A- A+

O divórcio entre Johnny Depp e Amber Heard foi um dos mais escandalosos de Hollywood, pois terminou da forma menos esperada: com um processo por difamação que o ator iniciou contra a atriz após ela publicar um artigo de opinião no The Washington Post. Dois anos depois da batalha judicial que o ex-Piratas do Caribe venceu, seus advogados revelaram qual era o maior receio que ele tinha nesse processo.

Durante o programa especial A&E Interrogation Raw: Celebrity Under Oath, Benjamin Chew e Jessica Meyers afirmaram temer que Depp perdesse o controle sobre seus sentimentos e demonstrasse raiva, algo que poderia fazer os jurados duvidarem de sua credibilidade.

— A maior preocupação era que a equipe jurídica adversária fizesse tudo o que pudesse para provocar Johnny e irritá-lo — disse Chew.

Por conta disso, uma das estratégias jurídicas dos advogados era que o ator de cinema tentasse se parecer com qualquer outra pessoa, mostrar seu lado humano e até usar o humor, um dos pontos mais comentados da época.

—O uso do humor de Johnny realmente minou qualquer argumento sério que os advogados de Amber estavam tentando defender — observou o advogado, esclarecendo: — Queríamos que o júri entendesse que bater na mulher que ele amava era algo de que Johnny não era capaz.

Nesse sentido, o advogado explicou que nestes processos uma das táticas comuns é tentar desestabilizar a outra parte para obter um benefício na decisão final do tribunal.

— Uma das coisas que os advogados tentam fazer no interrogatório é manter o controle da testemunha. Isso é algo que Johnny simplesmente não permitiu que Rottenborn (advogado de Amber) realizasse — explicou o advogado.

Sobre a decisão a favor de Depp, Chew revelou que assim que seu cliente ouviu o veredicto, sentiu-se em paz.

— Parecia que um peso havia sido retirado de suas costas. Ficou encantado, como uma criança — lembrou.

Após o julgamento, a atriz de Aquaman quebrou o silêncio sobre a decisão contra ela.

— Eu não os culpo. Na verdade, eu entendo isso. (Johnny Depp) Ele é um personagem querido e as pessoas sentem que o conhecem. Ele é um ator fantástico — disse ela em entrevista ao Today.

Da mesma forma, ela se referiu ao apoio que o ex-marido recebeu.

— Eu não me importo com o que você pensa de mim, ou que julgamento você quer fazer sobre o que aconteceu na privacidade da minha própria casa, no meu casamento, a portas fechadas... Eu não suponho que a pessoa comum deveria saber essas coisas, então não levo isso para o lado pessoal — disse ele. — Mas, mesmo que alguém tenha certeza de que mereço todo esse ódio, mesmo que você pense que estou mentindo, você ainda não pode me olhar nos olhos e me dizer que acha que houve representação justa nas redes sociais.

Ao contrário de Heard, Depp agradeceu aos seus fãs através de um vídeo do TikTok:

— A todos os meus seguidores mais preciosos, leais e inabaláveis. Estivemos juntos em todos os lugares, vimos tudo juntos. Caminhamos juntos pelo mesmo caminho. Fizemos a coisa certa juntos — destacou o ator. — E, agora, todos avançaremos juntos. Vocês são, como sempre, meus empregadores e, mais uma vez, não tenho outra maneira de agradecer a não ser agradecer. Então, obrigado. Meu amor e respeito, JD.

