Saúde Nana Caymmi segue internada e sem previsão de alta após traqueostomia Cantora está hospitalizada no Rio desde o dia 26 de agosto para ajustes no marca-passo

Logo após o Natal, foram divulgadas novas informações sobre a saúde da Nana Caymmi, uma das maiores intérpretes da música brasileira. A cantora de 83 anos permanece internada na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, sem previsão de alta.

Hospitalizada desde agosto, a artista passou por uma traqueostomia, procedimento médico que consiste em realizar uma abertura na traqueia para criar um atalho que permita ao paciente respirar.

De acordo com o último boletim do hospital, Nana está em processo de reabilitação fisioterápica e fonoaudiológica, além de realizar o desmame da traqueostomia. Segundo nota da clínica, "segue estável e sem previsão de alta".

Esta é a terceira internação de Nana Caymmi este ano. A primeira vez no dia 26 de julho após ser atendida na emergência da São José. Ela ficou na Unidade Coronariana até 7 de agosto, tratando uma arritmia cardíaca e depois foi transferida para a Unidade Semi-Intensiva, onde passou por um implante de marca-passo.

— Ela teve duas gripes muito fortes e a tosse pode ter forçado o coração — dizia Stella Caymmi, filha da artista, na ocasião da internação, conforme registrado pelo Globo.

Internada durante 18 dias, Nana voltou ao hospital uma semana após a alta. De acordo com a assessoria de imprensa da São José, ela retornou no dia 21 de julho “após um episódio de dor torácica” e “passou por um cateterismo cardíaco, que não apresentou obstruções”. Depois do procedimento, realizado no dia 21, Nana se manteve “bem e estável”.

