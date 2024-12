Afastada da novela "Mania de você", Ana Beatriz Nogueira segue tratamento para esclerose múltipla

A- A+

A atriz Ana Beatriz Nogueira deixou a novela "Mania de você" para cuidar da saúde. Diagnosticada com uma forma branda de esclerose múltipla há 15 anos — época em que integrava o elenco de "Caminho das Índias" (2009) —, a atriz de 57 anos explicou, por meio de publicação no Instagram, que a intolerância ao calor, algo provocado pela doença, foi fator determinante para que se afastasse do trabalho.



"As altas temperaturas me pegaram de surpresa nas esquinas de nossa cidade cenográfica. Vou ali, lá, nas águas geladas e nas temperaturas mais amenas, me cuidar e assistir a meus companheiros que seguem até o final da novela", afirmou.

Em entrevistas recentes ao Globo, Ana Beatriz Nogueira detalhou como tem sido a convivência com a esclerose múltipla nos últimos anos. A atriz diz que ficou mais "rápida" ao absorver para si "uma urgência de não perder tempo com bobagem", como ressalta. Numa das conversas recentes com o Globo, ela frisou que segue o tratamento à risca, mas que quase sempre esquece da própria condição.





— Nunca quis fazer outra coisa que não fosse atuar. Meu trabalho é ofício, vida, festa, afeto... É tudo! Não consigo nem fazer o exercício de imaginar o que poderia ser além de atriz — afirmou, num bate-papo recente com o Globo, ao definir-se como uma pessoa com "folgafobia". — Tenho um pouco de "folgafobia". Funciono assim. E não é porque paro e falo: "Vou agora pensar num novo trabalho". Na verdade, sempre penso nisso. Enquanto estou na roda, vou sendo inspirada pelos colegas, pelo público... E aí dá vontade de fazer mais.

Em 2022, três meses após se curar de um câncer no pulmão, a atriz convenceu médicos a deixarem que ela retornasse ao batente, em " Todas as flores" (2022), primeira novela do Globoplay. O responsável por seu tratamento a orientou, à época, a esperar mais alguns meses. Mas Ana insistiu: "Se os senhor me liberar, veja bem, ficarei boa mais rápido". Não deu outra — e lá estava ela na telinha.

— Parar não é uma opção para mim — afirmou ela, ao GLOBO, em 2023. — Amigos que não são atores costumam me dizer: "Você está trabalhando muito e precisa se distrair". Daí respondo: "Estou me divertindo horrores". É difícil explicar que, depois de fazer a sessão de uma peça, não preciso me divertir mais. A arte é curativa. Ela me acorda! Talento é uma coisa que me desconcerta mais do que viver um grande amor, pode ter certeza.

Veja também

CINEASTA Concurso para eleger sósia de Kleber Mendonça Filho é realizado no Recife