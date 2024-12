A- A+

CINEMA ''Ainda Estou Aqui'' recebe indicação a prêmio do Círculo de Críticos de Cinema de Londres Vencedores serão anunciados no dia 2 de fevereiro

"Ainda Estou Aqui" recebeu uma indicação a melhor filme de língua estrangeira pelo Círculo de Críticos de Cinema de Londres. A organização britânica, que reúne mais de 200 críticos de cinema atuantes na capital, anunciou na tarde desta quinta-feira (19) a lista de filmes indicados para sua premiação anual.

Na shortlist do Oscar e indicado ao Globo de Ouro e ao Critics Choice na categoria, o longa de Walter Salles é um dos destaques internacionais do ano. Na premiação londrina, "Ainda Estou Aqui" enfrentará "Emilia Pérez", "La chimera", "Tudo que imaginamos como luz" e "Kneecap — Música e liberdade".





"Anora" e "O brutalista" lideraram a premiação do Círculo de Críticos de Cinema de Londres em indicações, concorrendo em sete categorias cada. Os dois filmes estão na disputa de melhor filme do ano contra "Emilia Pérez", "Conclave", "Nickel Boys", "Nosferatu", "A substância", "La chimera", "Tudo que imaginamos como luz" e "Kneecap — Música e liberdade".

Os vencedores serão anunciados no dia 2 de fevereiro.

